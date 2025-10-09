हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमा'उनके कई महिलाओं से थे संबंध', पवन सिंह को लेकर वाइफ ज्योति सिंह ने किए चौंकाने वाले खुलासा

Pawan Singh Controversy: पावर स्टार पवन सिंह की वाइफ ने हाल ही में एक्टर के अफेयर पर बात की. उन्होंने कहा, 'पवन सिंह का अक्षरा के साथ शादी के बाद भी कुछ वक्त तक अफेयर चला था. '

By : सखी चौधरी | Updated at : 09 Oct 2025 08:43 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह इस वक्त विवादों में हैं. दरअसल एक्टर की वाइफ ज्योति सिंह हर दिन उनको लेकर बड़े-बड़े खुलासे कर रही हैं. अब हाल ही में उन्होंने पवन सिंह और अक्षरा सिंह के रिश्ते पर बात की. ज्योति ने खुलासा किया है कि पवन का एक्ट्रेस अक्षरा के साथ शादी के बाद भी कुछ वक्त तक अफेयर रहा था. जानिए उन्होंने और क्या-क्या कहा...

पवन-अक्षरा के रिश्ते पर क्या बोलीं ज्योति?

दरएसल ज्योति सिंह ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इसमें उन्होंने पवन सिंह पर चीटिंग के आरोप लगाए. उन्होंने कहा, ‘पवन और अक्षरा के रिश्ते के बारे में सब लोग जानते हैं. फिर मैंने उनसे इसे लेकर कभी सवाल नहीं किया. शादी से पहले दोनों ने अपना रिश्ता खत्म भी कर लिया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला था कि शादी के बाद भी दोनों कुछ टाइम तक साथ में रहे थे. हालांकि मैं किसी एक महिला की बात नहीं करूंगी. क्योंकि पवन सिंह का कई महिलाओं के साथ संबंध थे.’

क्यों पवन सिंह का चल रहा है वाइफ से विवाद?

ज्योति सिंह ने आगे कहा , ‘उनके साथ रिश्ते में रहते हुए मैंने ऐसी-ऐसी चीजें देखी हैं जिन्हें एक पत्नी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी. फिर भी मैं चुप रही और आज मेरे ही चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं.’ बता दें कि दोनों के रिश्ते में दरार एक ओडियो मैसेज से आई थी. जिसमें पवन सिंह ने ये सुना था कि ज्योति के कई मर्दों के साथ संबंध है. इसे सुनकर ही एक्टर ने अपनी वाइफ से अलग होने का फैसला किया है.

पवन सिंह ने ज्योति से की थी दूसरी शादी

बता दें कि पवन सिंह की पहली शादी नीलम से हुई थी. लेकिन नीलम ने शादी के एक साल बाद ही आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद एक्टर का कई सालों तक अक्षरा सिंह संग अफेयर चला और फिर उन्होंने ज्योति सिंह से दूसरी शादी रचाई थी.

कश्मीरा शाह की 8 तस्वीरें: 52 साल की उम्र में बिकनी बेब कहर ढहाती हैं गोविंदा के परिवार की बहू

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 09 Oct 2025 08:42 PM (IST)
Tags :
Pawan Singh Akshara Singh Bhojpuri Cinema Jyoti Singh
