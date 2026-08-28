बॉलीवुड के चाहने वालों ने बचाई 'टॉक्सिक', सभी भाषाओं से ज्यादा हिंदी में हो रही कमाई

कन्नड़ स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' दुनियाभर में रिलीज हो चुकी है. पहले दिन इसने ऐतिहासिक कमाई की और कई फिल्मों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाले. दूसरे दिन भी इसका कलेक्शन शानदार रहा. हालांकि फिल्म की कमाई सबसे ज्यादा न ही कन्नड़ लैंगवेज से हुई और न ही अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं के वर्जन से हुईं. बल्कि फिल्म को सबसे ज्यादा फायदा हिंदी दर्शकों से मिला है. हिंदी में फिल्म ने सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है.

पहले दिन 101 में से 55 करोड़ हिंदी वर्जन से कमाए

टॉक्सिक की ओरिजिनल लैंग्वेज कन्नड़ है. हालांकि इसके बावजूद इसने हिंदी में सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया है. फिल्म को दुनियाभर में कन्नड़ और हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु और मलयालम लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है. गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी ये मूवी 26 अगस्त को रिलीज हुई थी.

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सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 101.10 करोड़ रुपये की रिकॉर्डब्रेकिंग कमाई की थी. इसमें से सबसे ज्यादा कलेक्शन हिंदी वर्जन से हुआ. हिंदी में फिल्म ने पहले दिन 55 करोड़ रुपये कमाए थे. यानी आधी से ज्यादा कमाई हिंदी भाषा में दर्ज की गई. वहीं कन्नड़ वर्जन से 23.30 करोड़ रुपये, तेलुगु से 16 करोड़ रुपये, मलयालम से 1.30 करोड़ रुपये और तमिल वर्जन से कलेक्शन 5.50 करोड़ रुपये का आंकड़ा दर्ज किया गया था.

दूसरे दिन भी हिंदी वर्जन ने काटा गदर

दूसरे दिन यानी 27 अगस्त को भी टॉक्सिक की भारत में सबसे ज्यादा कमाई हिंदी वर्जन से ही दर्ज की गई. गुरुवार को फिल्म ने भारत में 37.65 करोड़ रुपये का कारोबार किया. इसमें से 24.25 करोड़ रुपये हिंदी वर्जन से कमाए. दो दिनों में हिंदी वर्जन से भारत में फिल्म ने टोटल 79.25 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. वहीं दूसरे दिन तेलुगु से 3 करोड़ रुपये, मलयालम से 40 लाख रुपये, कन्नड़ से साढ़े आठ करोड़ रुपये और तमिल वर्जन से डेढ़ करोड़ रुपये की कमाई हुई.

2 दिनों में 200 करोड़ के करीब पहुंची 'टॉक्सिक'

टॉक्सिक में यश के साथ कियारा आडवाणी, रुक्मिणी वसंत, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और नयनतारा जैसी एक्ट्रेसेस नजर आ रही हैं. फिल्म ने पहले दिन दुनियाभर में 150 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. जबकि दूसरे दिन वर्ल्डवाइड 40 करोड़ रुपये की कमाई के साथ फिल्म दो दिनों में 190 करोड़ रुपये तक कमा चुकी है.

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