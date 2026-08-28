बॉलीवुड के चाहने वालों ने बचाई 'टॉक्सिक', सभी भाषाओं से ज्यादा हिंदी में हो रही कमाई

Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाबॉलीवुड के चाहने वालों ने बचाई यश की 'टॉक्सिक', सभी भाषाओं से ज्यादा हिंदी में हो रही कमाई

बॉलीवुड के चाहने वालों ने बचाई यश की 'टॉक्सिक', सभी भाषाओं से ज्यादा हिंदी में हो रही कमाई

यश की फिल्म टॉक्सिक कन्नड़ भाषा में बनी है. लेकिन, इसकी सबसे ज्यादा कमाई हिंदी वर्जन से हो रही है. टॉक्सिक अन्य कई भाषाओं के साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 28 Aug 2026 03:11 PM (IST)
Preferred Sources

कन्नड़ स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' दुनियाभर में रिलीज हो चुकी है. पहले दिन इसने ऐतिहासिक कमाई की और कई फिल्मों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाले. दूसरे दिन भी इसका कलेक्शन शानदार रहा. हालांकि फिल्म की कमाई सबसे ज्यादा न ही कन्नड़ लैंगवेज से हुई और न ही अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं के वर्जन से हुईं. बल्कि फिल्म को सबसे ज्यादा फायदा हिंदी दर्शकों से मिला है. हिंदी में फिल्म ने सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है. 

पहले दिन 101 में से 55 करोड़ हिंदी वर्जन से कमाए

टॉक्सिक की ओरिजिनल लैंग्वेज कन्नड़ है. हालांकि इसके बावजूद इसने हिंदी में सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया है. फिल्म को दुनियाभर में कन्नड़ और हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु और मलयालम लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है. गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी ये मूवी 26 अगस्त को रिलीज हुई थी.

ये भी पढ़ें: कौन हैं मायरा शिवन? 'गांधारी' में तापसी पन्नू की बेटी बनकर बटोर रहीं सुर्खियां

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 101.10 करोड़ रुपये की रिकॉर्डब्रेकिंग कमाई की थी. इसमें से सबसे ज्यादा कलेक्शन हिंदी वर्जन से हुआ. हिंदी में फिल्म ने पहले दिन 55 करोड़ रुपये कमाए थे. यानी आधी से ज्यादा कमाई हिंदी भाषा में दर्ज की गई. वहीं कन्नड़ वर्जन से 23.30 करोड़ रुपये, तेलुगु से 16 करोड़ रुपये, मलयालम से 1.30 करोड़ रुपये और तमिल वर्जन से कलेक्शन 5.50 करोड़ रुपये का आंकड़ा दर्ज किया गया था.

दूसरे दिन भी हिंदी वर्जन ने काटा गदर

दूसरे दिन यानी 27 अगस्त को भी टॉक्सिक की भारत में सबसे ज्यादा कमाई हिंदी वर्जन से ही दर्ज की गई. गुरुवार को फिल्म ने भारत में 37.65 करोड़ रुपये का कारोबार किया. इसमें से 24.25 करोड़ रुपये हिंदी वर्जन से कमाए. दो दिनों में हिंदी वर्जन से भारत में फिल्म ने टोटल 79.25 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. वहीं दूसरे दिन तेलुगु से 3 करोड़ रुपये, मलयालम से 40 लाख रुपये, कन्नड़ से साढ़े आठ करोड़ रुपये और तमिल वर्जन से डेढ़ करोड़ रुपये की कमाई हुई. 

2 दिनों में 200 करोड़ के करीब पहुंची 'टॉक्सिक'

टॉक्सिक में यश के साथ कियारा आडवाणी, रुक्मिणी वसंत, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और नयनतारा जैसी एक्ट्रेसेस नजर आ रही हैं. फिल्म ने पहले दिन दुनियाभर में 150 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. जबकि दूसरे दिन वर्ल्डवाइड 40 करोड़ रुपये की कमाई के साथ फिल्म दो दिनों में 190 करोड़ रुपये तक कमा चुकी है.

ये भी पढ़ें: '100 मर्दों के सामने उतारने पड़े कपड़े...', दीया मिर्जा ने सुनाया 22 साल पुराना किस्सा

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 28 Aug 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
Yash 'Toxic'
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
बॉलीवुड के चाहने वालों ने बचाई यश की 'टॉक्सिक', सभी भाषाओं से ज्यादा हिंदी में हो रही कमाई
बॉलीवुड के चाहने वालों ने बचाई 'टॉक्सिक', सभी भाषाओं से ज्यादा हिंदी में हो रही कमाई
साउथ सिनेमा
यश की सबसे बड़ी फिल्म बनने के लिए 'टॉक्सिक' को कितने करोड़ कमाने पड़ेंगे?
यश की सबसे बड़ी फिल्म बनने के लिए 'टॉक्सिक' को कितने करोड़ कमाने पड़ेंगे?
साउथ सिनेमा
‘टॉक्सिक' ने दूसरे दिन भी की बंपर कमाई, 137 करोड़ के हुआ कलेक्शन
‘टॉक्सिक' ने दूसरे दिन भी की बंपर कमाई, 137 करोड़ के हुआ कलेक्शन
साउथ सिनेमा
'इसे छोड़ नहीं सकती थी...', 'टॉक्सिक' में छोटे रोल पर बोलीं नयनतारा, चार्ज किए थे करोड़ों?
'इसे छोड़ नहीं सकती थी...', 'टॉक्सिक' में छोटे रोल पर बोलीं नयनतारा, चार्ज किए थे करोड़ों?
Advertisement

वीडियोज

Sugar Price Hike: चीनी के बढ़ते दामों पर सरकार का एक्शन! 67 से 55 रुपये किलो हुए भाव, अब और गिरेगी
मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड से थर्राया पश्चिमी UP
नेपाल आपदा में कितना नुकसान? अरबों की संपत्ति तबाह, डरा देंगे आंकड़े!
बादलों के फटने से लेकर तबाही तक...कब और कैसे बदला मंजर?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Live: ग्यारोंग झील ओवरफ्लो होते ही रुका रेस्क्यू, नेपाल में फिर अलर्ट जारी
Live: ग्यारोंग झील ओवरफ्लो होते ही रुका रेस्क्यू, नेपाल में फिर अलर्ट जारी
दिल्ली NCR
ऋषिकेश सुसाइड केस अपडेट: IIT दिल्ली में देर रात छात्रों का फ्लैश मार्च
ऋषिकेश सुसाइड केस अपडेट: IIT दिल्ली में देर रात छात्रों का फ्लैश मार्च
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
क्रिकेट
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
इंडिया
पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण
पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण
इंडिया
बाबा रामदेव का विवाद के बीच बड़ा बयान, 'हम कंगना बहन को फोन करेंगे और...'
बाबा रामदेव का विवाद के बीच बड़ा बयान, 'हम कंगना बहन को फोन करेंगे और...'
फैशन
Wedding Night Bedsheet: सुहाग की सेज पर किस रंग की चादर बिछाएं? जानें हर बात
सुहाग की सेज पर किस रंग की चादर बिछाएं? जानें हर बात
ऑटो
E20 रहेगा या E10 की होगी वापसी? BPCL ने दूर किया कन्फ्यूजन
E20 रहेगा या E10 की होगी वापसी? BPCL ने दूर किया कन्फ्यूजन
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget