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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमायश की सबसे बड़ी फिल्म बनने के लिए 'टॉक्सिक' को कितने करोड़ कमाने पड़ेंगे?

यश की सबसे बड़ी फिल्म बनने के लिए 'टॉक्सिक' को कितने करोड़ कमाने पड़ेंगे?

बॉक्स आसिफ पर यश की फिल्म 'टॉक्सिक' ने तूफानी शुरुआत ली. लेकिन, ये एक्टर के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म से अभी बहुत दूर है. आइए जानते हैं उनकी सबसे कमाऊ फिल्म के बारे में.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 28 Aug 2026 01:42 PM (IST)
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कन्नड़ स्टार यश ने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों से फैंस का दिल जीता है. फिलहाल वो चर्चा में बने हुए हैं अपनी नई रिलीज फिल्म 'टॉक्सिक' से. हिंसा और इंटीमेट सीन्स से भरपूर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. दो दिनों में फिल्म ने तगड़ी कमाई कर डाली है. लेकिन, ये अब भी यश के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनने से बहुत दूर है. आइए जानते हैं कि अगर इसे यश की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनना है तो टॉक्सिक को कितने करोड़ रुपये कमाने होंगे और उनकी किस फिल्म को पछाड़ना पड़ेगा?

'टॉक्सिक' ने ओपनिंग डे पर कमाए 150 करोड़

गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी फिल्म टॉक्सिक में यश खूंखार किरदार में दिखाई दे रहे हैं. फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड अदाकारा कियारा आडवाणी ने अहम किरदार निभाया है. कियारा के अलावा तारा सुतारिया, नयनतारा, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी जैसी हसीनाएं भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 26 अगस्त को ओपनिंग डे पर भारत में 101.10 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली टॉक्सिक ने पहले दिन वर्ल्डवाइड 150 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

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2 दिनों में बटोरे 190 करोड़

दूसरे दिन फिल्म की कमाई में काफी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन फिर भी टॉक्सिक ने टिकट खिड़की पर तगड़ा बिजेनस किया. दूसरे दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसने 37.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 40 करोड़ रुपये रही. इस हिसाब से फिल्म दो दिनों में 190 करोड़ रुपये तक बटोर चुकी है.

यश की सबसे बड़ी फिल्म बनने के लिए कमाने होंगे इतने करोड़

अब बात कर लेते हैं यश के करीब दो दशक के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में. तो ये बात अधिकतर फैंस जानते ही होंगे कि 'KGF चैप्टर 1' से दुनियाभर में फेम हासिल करने वाले यश के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'KGF चैप्टर 2' है. 

यश की सबसे बड़ी फिल्म बनने के लिए 'टॉक्सिक' को कितने करोड़ कमाने पड़ेंगे?

KGF चैप्टर 2 साल 2022 में रिलीज हुई थी. फिल्म में संजय दत्त और रवीना टंडन जैसे बॉलीवुड स्टार्स भी थे. फिल्म 120 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी और इसने खूब नोट छापे थे. IMDb की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने दुनियाभर में 1250 करोड़ रुपये कमाए थे. 'टॉक्सिक' को इस आंकड़े को पार करने के लिए 1060 करोड़ रुपये से ज्यादा और कमाने होंगे. देखना होगा कि ये आने वाले दिनों में कैसा प्रदर्शन करती है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 01:37 PM (IST)
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