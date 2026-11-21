सिंगर और संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर ने 11 नवंबर को ग्रीस में IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद की CEO और को-ऑनर काव्या मारन से शादी रचाई थी. इस शादी में उनके घर परिवार के और करीबी लोग शामिल हुए थे. जबकि अब शादी के दस दिनों के बाद न्यूली वेड कपल ने चेन्नई में ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन रखा है. आइए जानते हैं कि वेडिंग रिसेप्शन में कौन-कौन से सेलेब्स शामिल हुए?

एक फ्रेम में दिखें रजनीकांत और सीएम विजय

अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी के लिए दिग्गज अभिनेता रजनीकांत ग्रीस पहुंचे थे और न्यूलीवेड कपल को आशीर्वाद दिया था. बता दें कि रजनीकांत, अनिरुद्ध के मामा लगते हैं. वहीं वो ग्रैंड रिसेप्शन में भी नजर आए. इस दौरान परिवार का सदस्य होने के नाते उन्होंने तमिल स्टार और तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय का स्वागत किया.

सोशल मीडिया पर काव्या और अनिरुद्ध के वेडिंग रिसेप्शन की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं. एक तस्वीर में आप रजनीकांत और सीएम वजय को देख सकते हैं. इस तस्वीर का हिस्सा तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम. के. स्टालिन भी है.

पारंपरिक परिधान में पहुंचे कमल हासन

काव्या और अनिरुद्ध को आशीर्वाद देने के लिए तमिल सिनेमा के दिग्गज अभिनेता कमल हासन भी पहुंचे. कमल को पारंपरिक परिधान में स्पॉट किया गया. उन्होंने न्यूली वेड कपल के साथ पोज दिए.

एक्टर सतीश भी हुए शामिल

अनिरुद्ध और काव्या के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में तमिल अभिनेता सतीश भी पहुंचे. उन्होंने कपल को गुलदस्ता देकर शादी की बधाई दी.

ग्रीस में रचाई थी शादी

11 दिसंबर को अनिरुद्ध और काव्या ने ग्रीस के एथेंस के 'फोर सीजन्स एस्टिर पैलेस होटल' में अपनी लाइफ के नए चैप्टर की शुरआत की थी, हालांकि कपल ने हिंदू रीति-रिवाजों के मुताबिक विवाह नहीं रचाया. बल्कि उन्होंने 'आत्म-सम्मान' (सेल्फ-रिस्पेक्ट) शादी की.