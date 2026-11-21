साउथ एक्टर धनुष और साई पल्लवी की जोड़ी इन दिनों फिल्म 'ओम चैप्टर 1' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म को सिनेमाघरों में 20 नवंबर को रिलीज किया गया था. ऐसे में फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग मिली. ये धनुष के करियर की बेस्ट ओपनर फिल्म बन गई और साई पल्लवी की तीसरी बिगेस्ट ओपनर रही.

'ओम चैप्टर 1' ने पहले दिन 'रामायण' को भी पीछे छोड़ दिया था. वहीं, दूसरे दिन भी नितेश तिवारी की फिल्म की तबाही के बीच इसने बंपर कलेक्शन किया और कई फिल्मों के ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया. चलिए बताते हैं फिल्म की दूसरे दिन की कमाई.

'ओम चैप्टर 1' का डे-2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

धनुष की फिल्म 'ओम चैप्टर 1' को स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ का फायदा बॉक्स ऑफिस पर पूरा मिला, जिसके वजह से ये तमिल की 2026 की चौथी बिगेस्ट कॉलीवुड ओपनर बन गई थी.

- सैकनिल्क के अनुसार, धनुष की फिल्म 'ओम चैप्टर 1' ने पहले दिन 17.7 करोड़ का कलेक्शन किया था.

- जबकि दूसरे दिन इसने शाम 7 बजे तक 9.80 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

- इसके बाद फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 27.90 करोड़ पहुंच गया है.

- हालांकि, फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.

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'ओम चैप्टर 1' ने तोड़े 4 बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड

इसके साथ ही 'ओम चैप्टर 1' ने दूसरे दिन शानदार कमाई के साथ तमिल की कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है. इसकी 2026 की टॉप 20 तमिल फिल्मों की लिस्ट में एंट्री हो चुकी है. इसने 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' और 'थलाइवर थंबी थलाइमिल' जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. देखिए लिस्ट...

1. स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे- 25.76 करोड़

2. विद लव- 30.72 करोड़

3. बट्टा- 29.87 करोड़

4. थलाइवर थंबी थलाइमिल- 30.15 करोड़

'ओम चैप्टर 1' के बारे में

बहरहाल, अगर 'ओम चैप्टर 1' के बारे में बात की जाए तो ये तमिल की स्पाई एक्शन-थ्रिलर फिल्म है. इसका निर्देशन राजकुमार पेरियासामी ने किया है. फिल्म में लाल चंदन की अवैध तस्करी की कहानी को दिखाया गया है. फिल्म में धनुष और ममूटी अहम रोल में हैं.