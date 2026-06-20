Blast OTT Release: 'ब्लास्ट' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये ब्लॉकबस्टर फिल्म
Blast OTT Release: अर्जुन और अभिरामि की फिल्म 'ब्लास्ट' की ओटीटी रिलीज डेट फाइनली कंफर्म हो गई है. आइए जानते हैं ये फिल्म आप ओटीटी पर कब और कहां देख सकते हैं.
सुभाष के. राज के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'ब्लास्ट' 28 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म के जरिए उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा है. इस मार्शल आर्ट्स थ्रिलर फिल्म को काफी पसंद किया गया. अब फाइनली फिल्म 'ब्लास्ट' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है. आइए जानते हैं ये फिल्म आप ओटीटी पर कब और कहां देख सकते हैं.
नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी फिल्म
मेकर्स ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को फिल्म 'ब्लास्ट' के राइटर्स बेच दिए हैं. मेकर्स ने फिल्म की ओटीटी ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म कर दी है. ये फिल्म 25 जून, 2026 को नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी. ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को आप हिंदी, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम और तमिल भाषाओ में देख सकेंगे.
ये भी पढ़ें:-Cocktail 2 BO Day 1: 'कॉकटेल 2' ने ओपनिंग डे पर मचाया भौकाल, छ्प्पर फाड़ की कमाई, आते ही दो बड़े रिकॉर्ड भी बनाए, जानें- कलेक्शन
📢 Official Announcement 🔥— OTT Trackers (@OTT_Trackers) June 20, 2026
Recent Blockbuster 🥵#Blast (Tamil) Streaming from June 25 on Netflix in Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam & Hindi 🍿!!#OTT_Trackers pic.twitter.com/dSo7PniapH
'ब्लॉस्ट' में नजर आए ये एक्टर्स
सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 'ब्लास्ट' ने दुनियाभर में 72 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. इस फिल्म का बजट केवल 18 करोड़ रुपये था. सुभाष के. राज की इस फिल्म में अर्जुन, अभिरामी और प्रीति मुकुंदन जैसे एक्टर्स लीड रोल में नजर आए थे. इसके अलावा जॉन कोकेन, विवेक प्रसन्ना, अर्जुन चिदंबरम, दिलीपन्न और पवन ने भी फिल्म में अहम भूमिका निभाई है.
क्या है फिल्म की कहानी?
ये फिल्म एक ऐसे परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी शांत और खुशहाल जिंदगी अचानक खतरे में पड़ जाती है, जब एक खतरनाक कॉर्पोरेट सिंडिकेट अपनी बुरी नजर उन पर डालता है. हालात ऐसे बनते हैं कि परिवार को न सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना पड़ता है, बल्कि इस साजिश के पीछे छिपे सच का सामना भी करना पड़ता है.
ये भी पढ़ें:-Friday Box Office: फ्राइडे को सिनेमाघरों में मौजूद 'पेद्दी' समेत 6 फिल्मों को रौंद 'कॉकटेल 2' ने मारी बाजी, जानें- बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट