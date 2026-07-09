ब्लॉकबस्टर होगी अखिल अक्किनेनी की 'लेनिन'! धांसू है फिल्म का पहला रिव्यू

Lenin First Review: साउथ सिनेमा के अभिनेता अखिल अक्किनेनी लंबे वक्त से बड़ी हिट को तरस रहे हैं. हालांकि अब लग रहा है कि उनका हिट का इंतजार ब्लॉकबस्टर के साथ खत्म होने वाला है. दरअसल उनकी फिल्म 'लेनिन' रिलीज के लिए एक दम तैयार है और अब फिल्म का पहला रिव्यू भी आ गया है. फिल्म को धांसू रिव्यू मिला है जो इसके ब्लॉकबस्टर होने का संकेत दे रहा है.

'लेनिन' का पहला रिव्यू आया

लेनिन लगातार सर्खियों में बनी हुई है. इसमें अखिल अलग और दमदार किरदार में देखने को मिलेंगे. ये उनके करियर की सबसे अहम रिलीज में से एक है. एक के बाद एक असफलताओं के बाद अब अखिल बड़े पर्दे पर बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं. इसके रिव्यूज इसी ओर इशारा कर रहे हैं.

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News 18 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फिल्म मास एंटरटेनर साबित होगी. इसमें इमोशन और एक्शन दोनों देखने को मिलेंगे. अखिल के काम के साथ-साथ इसमें साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के वॉइस-ओवर पर भी लोगों का ध्यान होगा. बताया जा रहा है कि जूनियर एनटीआर अपनी आवाज में अखिल के किरदार को इंट्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे. गांव के बैकग्रांड पर बेस्ड ये कहानी जबरदस्त एक्शन सीन्स से होकर गुजरने वाली है. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं और ये कमर्शियल सक्सेस दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

क्या है फिल्म की कहानी?

बता दें कि लेनिन में अखिल गांव के लेकिन एक बहादुर युवक के किरदार में नजर आएंगे. कहानी काल्पनिक गांव श्रीरामपुरम पर बेस्ड है. अखिल अपने गांव के लिए एक नेता से भिड़ जाते हैं. यहां से कहानी नया मोड़ लेती है और फिर जबरदस्त एक्शन सीन के साथ जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है जो दर्शकों में रोमांच और उत्साह भरने के लिए काफी है.

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फिल्म सिनेमाघरों में 10 जुलाई को दस्तक देने वाली है. गौरतलब है कि इसके जरिए अखिल तीन साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं. अखिल के अपोजिट लीड रोल में एक्ट्रेस भाग्यश्री बोर्से नजर आने वाली हैं. नागार्जुन और सूर्यदेवरा नागा वंसी ने इस फिल्म को प्रोड्यसूर किया है. जबकि इसके डायरेक्टर हैं मुरली किशोर अब्बुरु.