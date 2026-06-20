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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडएक महीने बाद भी भौकाल मचा रही 'देऊल बंद 2', कमा लिया 599% प्रॉफिट फिर भी खूब छाप ही नोट, अब बनाएगी ये रिकॉर्ड

एक महीने बाद भी भौकाल मचा रही 'देऊल बंद 2', कमा लिया 599% प्रॉफिट फिर भी खूब छाप ही नोट, अब बनाएगी ये रिकॉर्ड

Deool Band 2 Box Office Collection Day 30: 'देऊल बंद 2' एक महीने बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है. रिलीज के 30वें दिन भी इसने खूब कमाई की और अब ये एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाली है,

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 20 Jun 2026 11:59 AM (IST)
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रितेश देशमुख की ‘राजा शिवाजी’ के बाद एक और मराठी फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रही है. दिलचस्प बात ये है कि सिर्फ 10 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने चार हफ्तों में 599 फीसदी का मुनाफा कमाकर इतिहास रच दिया है और ये अब भी कमाई कर रही है. चलिए इस मराठी फिल्म के बारे में सब जानते हैं.

'देऊल बंद 2' ने 30वें दिन कितनी की कमाई? 
दरअसल हम बात कर रहे हैं प्रवीण तारडे की फिल्म 'देऊल बंद 2' की. इस फिल्म ने सिनेमाघरों में चार हफ़्ते पूरे कर लिए हैं. इस दौरान इसने कूट कूटकर नोट छापे हैं.

  • फिल्म के कलेक्शन की बात करे तो रिलीज के 30वें दिन यानी 5वें फ्राइडे को 'देऊल बंद 2' ने 25 लाख रुपये की कमाई की.
  • इसी के साथ फिल्म का भारत में 30 दिनों का कुल बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन 70.22 करोड़ नेट हो गया है.
  • इसी के साथ ये ऐसा करने वाली मराठी सिनेमा के इतिहास की चौथी फिल्म बन गई है. वहीं GST मिलाकर, कुल ग्रॉस कलेक्शन 82.48 करोड़ है.
  •  गौरतलब है कि पांचवें हफ़्ते में एंट्री करने पर इसकी कमाई घटी है फिर भी ये बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है. इन सबके बीच इसे एक और मराठी फिल्म 'तुंबडची मंजुला' से भी कड़ी टक्कर मिल रही है.

'देऊल बंद 2' बन पाएगी मराठी की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म
पांचवां हफ्ता 'देऊल बंद 2' के लिए 'बाइपन भारी देवा' के करीब पहुंचने का शायद आखिरी बड़ा मौका होगा. 'बाइपन भारी देवा' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 76.28 करोड़ रुपये की कमाई की थी. ऐसे में 'देऊल बंद 2' को मराठी सिनमा की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाने के लिए अभी 6 करोड़ रुपये और कमाने होंगे. देखने वाली बात होगी कि 'देऊल बंद 2' ये उपलब्धि हासिल कर पाती है या नहीं.

ये भी पढ़ें:-Friday Box Office: फ्राइडे को सिनेमाघरों में मौजूद 'पेद्दी' समेत 6 फिल्मों को रौंद 'कॉकटेल 2' ने मारी बाजी, जानें- बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

भारत में अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 मराठी फ़िल्में

  • राजा शिवाजी – 105.68 करोड़
  • सैराट – 90 करोड़
  • बाइपन भारी देवा – 76.28 करोड़
  • देऊल बंद 2 – 69.97 करोड़
  • वेड – 61.2 करोड़

ये भी पढ़ें:-सिंपल या ग्रैंड... गर्लफ्रेंड गौरी संग कैसी शादी करेंगे आमिर खान? एक्टर ने दिया बड़ा अपडेट

Published at : 20 Jun 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Deool Band 2
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