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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'स्पिरिट' से आया बड़ा अपडेट, प्रभास ने शुरू की इंटेंस एक्शन सीन्स की शूटिंग

'स्पिरिट' से आया बड़ा अपडेट, प्रभास ने शुरू की इंटेंस एक्शन सीन्स की शूटिंग

साउथ सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म 'स्पिरिट' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. इसी बीच फिल्म को लेकर एक अपडेट सामने आया है. फिल्म की लगभग शूटिंग पूरी हो चुकी है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 08 Jul 2026 02:45 PM (IST)
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प्रभास की आने वाली एक्शन ड्रामा फिल्म 'स्पिरिट' को लेकर फैन्स में जबरदस्त एक्साइटमेंट है. संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बन रही ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है. इसी बीच फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. 

'स्पिरिट' से आया बड़ा अपडेट
123 तेलुगु की रिपोर्ट के अनुसार, संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म की शूटिंग फिलहाल हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में चल रही है. बताया जा रहा है कि इस शेड्यूल की शूटिंग रात करीब 11 बजे तक चलेगी. फिल्म में प्रभास के कई दमदार और इंटेंस सीन्स शूट किए जा रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'स्पिरिट' की करीब 70 परसेंट शूटिंग पूरी हो चुकी है.

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पिछले कुछ हफ्तों से फिल्म हैदराबाद के अलग-अलग लोकेशनों पर शूट की जा रही है. हालांकि फिल्म के मेकर्स ने अभी तक इसकी कई जानकारियों को गुप्त रखा है. फैंस अब आने वाले महीनों में टीजर, रिलीज डेट और फिल्म से जुड़े दूसरे बड़े अपडेट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

पुलिस अफसर के किरदार में दिखेंगे प्रभास
बता दें फिल्म में प्रभास एक दमदार पुलिस अफसर के रोल में नजर आने वाले हैं. फैंस उन्हें इस अवतार नें देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर तृप्ति डिमरी नजर आएंगी. फिल्म में पहले प्रभास के साथ दीपिका पादुकोण नजर आने वाली थीं. फिल्म में विवेक ओबेरॉय भी नजर आएंगे. वहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर हर्षवर्धन राणे फिल्म में विलेन का किरदार निभाते नजर दिखाई दे सकते हैं. 

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कब रिलीज होगी फिल्म?
'स्पिरिट' की रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है. मेकर्स ने पोस्ट शेयर कर बताया था कि स्पिरिट 5 मार्च 2027 को दुनियाभर में रिलीज होगी. इसे टी-सीरीज प्रोड्यूज कर रहा है.

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Published at : 08 Jul 2026 02:45 PM (IST)
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