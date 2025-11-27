कौन हैं संयुक्ता शान? क्रिकेटर कृष श्रीकांत के बेटे अनिरुद्ध से रचाई दूसरी शादी

संयुक्ता शान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में हैं. दरअसल गुरुवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की जिसे देखने के बाद पता चला कि अब वो दुल्हन बन चुकी हैं. उन्होंने अनिरुद्ध श्रीकांत संग सात फेरे लेकर उन्हें अपना जीवन साथी बना लिया है. ऐसे में सभी के बीच संयुक्ता शान को लेकर उत्सुकता बढ़ गई और सभी उनके बारे में जानने के लिए बेताब हैं. आप भी यहां एक-एक कर जानें हर एक डिटेल.

साउथ इंडियन ब्राइड बनीं संयुक्ता शान

कई महीने तक एक दूसरे को डेट करने के बाद फाइनली 27 नवंबर को संयुक्ता शान और अनिरुद्ध श्रीकांत ने शादी कर ली है. दोनों की तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

फैंस इस न्यूली वेड जोड़ी पर खूब प्यार बरसा रहे हैं और उन्हें आशीर्वाद भी दे रहे हैं. बहुत ही इंटीमेट सेरेमनी में क्रिकेटर कृष श्रीकांत के बेटे अनिरुद्ध और संयुक्ता शान की शादी हुई. जहां अपने स्पेशल डे के लिए संयुक्ता शान ने गोल्डन कलर की साड़ी सिलेक्ट किया तो वहीं दूल्हे राजा अनिरुद्ध भी अपनी दुल्हनियां के साथ ट्विनिंग करते नजर आएं. वरमाला डाले कपल का ये क्यूट फोटोज लाइमलाइट लूट रहा है.

कौन हैं संयुक्ता शान?

संयुक्ता शान का शोबिज इंडस्ट्री में काफी नाम है. उन्होंने कई फिल्मों और सीरियल्स में काम किया लेकिन असली पहचान उन्हें 'बिग बॉस' तमिल सीजन 4 से मिली. अपने जबरदस्त गेम प्लान और पर्सनैलिटी से उन्होंने ऑडियंस की बहुत तारीफ बटोरीं. 2007 में मिस चेन्नई ब्यूटी पेजेंट का खिताब जीत कर उन्होंने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा. आखिरी बार उन्हें तमिल 'मद्रास माफिया कंपनी' में देखा गया जहां उन्होंने लेडी पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई.

ये कपल की है दूसरी शादी

संयुक्ता शान की ये दूसरी शादी है. उन्होंने कार्तिक शंकर संग शादी की जिसके बाद कपल बेटे रेयान का पेरेंट्स बने. लेकिन एक्ट्रेस ने अपने एक्स पति पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और दोनों का तलाक हो गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिरुद्ध श्रीकांत की भी ये दूसरी शादी है. उन्होंने 2012 में मॉडल आरती वेंकटेश संग सात फेरे लिए लेकिन दो साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया. अब संयुक्ता शान और अनिरुद्ध श्रीकांत दोनों ने ही अपनी जिंदगी की सेकंड इनिंग्स शुरू की है.