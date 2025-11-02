एस एस राजामौली की बाहुबली सीरीज ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. दोनों ही फिल्म जबरदस्त चर्चा में रहीं और मोटी कमाई की. अब मेकर्स ने बाहुबली को नए कट्स के साथ री-रिलीज किया है. फिल्म का नाम है बाहुबली: द एपिक. इसमें सीरीज की दोनों फिल्मों को एक साथ जोड़कर रिलीज किया गया है. फिल्म में प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया जैसे स्टार्स नजर आए.

बाहुबली: द एपिक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, बाहुबली ने शनिवार को 7 करोड़ की कमाई की. फिल्म के शनिवार के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियली नहीं आए हैं. पर अगर फिल्म ने शनिवार को 7 करोड़ कमाए हैं तो फिल्म का अभी तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 17.80 करोड़ हो गया है.



फिल्म ने प्रीमियर डे पर 1.15 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं पहले दिन 9.65 करोड़ का कलेक्शन किया. इसमें तेलुगू में 7.9 करोड़, हिंदी में 1.35 करोड़, कन्नड़ 20 लाख और तमिल में 20 लाख और मलयालम में 18 लाख की कमाई की. फिल्म सिर्फ 3 दिनों में ही 20 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी और ये किसी री-रिलीज फिल्म के लिए बड़ी बात है.

फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्म ओवरसीज मार्केट में भी धूम मचा रही है. फिल्म ने सिर्फ अमेरिका में 6.25 करोड़ की कमाई कर ली है. इसी के साथ ग्लोबली फिल्म ने 18 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

बाहुबली: द एपिक ने गब्बर सिंह को छोड़ा पीछे

री-रिलीज फिल्मों के कलेक्शन को देखा जाए तो फिल्म इंडिया में अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई है. फिल्म ने गब्बर सिंह को ओवरटेक कर लिया है. गब्बर सिंह ने पहले दिन री-रिलीज में 5.75 करोड़ का कलेक्शन किया था. ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर तेलुगु फिल्में री-रिलीज के साथ ही पीक पर पहुंच जाती हैं और जल्दी फीकी पड़ जाती हैं. हालांकि, बाहुबली ने अपने मोमेंटम बनाए रखा है.