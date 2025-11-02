बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. शाहरुख के बंगले मन्नत के बाहर एक्टर को विश करने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई. हालांकि, इस बार शाहरुख खान ने मुंबई में नहीं अलीबाग में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. दरअसल, शाहरुख खान के बंगले मन्नत में रेनोवेशन का काम चल रहा है. इसीलिए शाहरुख ने अलीबाग वाले फार्महाउस पर बर्थडे का सेलिब्रेशन रखा.

करण जौहर ने रानी मुखर्जी संग शेयर की फोटोज

इस पार्टी में फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स शामिल हुए. अब इस पार्टी की कुछ इनसाइड फोटोज सामने आने लगी हैं. करण जौहर ने आधी रात को एक पोस्ट शेयर की. इस पोस्ट में वो रानी मुखर्जी संग सेल्फी ले रहे हैं. इस पार्टी में अनन्या पांडे भी शामिल हुईं. वो करण के फोटो में दिख रही हैं. करण को व्हाइट शर्ट में देखा जा सकता है. वहीं रानी को ग्रीन कलर के आउटफिट में देखा जा सकता है.

फराह खान ने किया शाहरुख को किस

वहीं फराह खान ने शाहरुख के साथ दो फोटो शेयर की हैं. उन्होंने शाहरुख को बर्थडे विश किया है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ये फोटोज शाहरुख के बर्थडे सेलिब्रेशन की ही हैं. फोटोज के कैप्शन में फराह ने लिखा- हैप्पी बर्थडे किंग. अगले 100 साल और राज करो. एक फोटो में फराह शाहरुख को किस कर रही हैं. वहीं दूसरी फोटो में दोनों एक-दूसरे को गले लगा रहे हैं. फराह की इन फोटोज में बैकग्राउंड में दीवार पर सुहाना और आर्यन की तस्वीरें दिख रही हैं.

शाहरुख ने इन फोटोज में ग्रे कलर की लूज टीशर्ट पहनी है और जीन्स डाली है. साथ ही कैप भी पहनी हुई है. वहीं फराह खान ने पिंक कलर का टॉप और ब्लैक ट्राउजर कैरी किया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पार्टी में करण जौहर, फराह खान, नव्या नवेली नंदा जैसे स्टार्स शामिल हुए हैं. गेस्ट को अलीबाग जाते हुए स्पॉट किया गया था.