हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान

शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान

शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. उन्होंने अपने दोस्त और परिवार के साथ अलीबाग में बर्थडे का सेलिब्रेशन रखा. ये सेलिब्रेशन अलीबाग वाले घर में हुआ.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 02 Nov 2025 06:52 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. शाहरुख के बंगले मन्नत के बाहर एक्टर को विश करने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई. हालांकि, इस बार शाहरुख खान ने मुंबई में नहीं अलीबाग में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. दरअसल, शाहरुख खान के बंगले मन्नत में रेनोवेशन का काम चल रहा है. इसीलिए शाहरुख ने अलीबाग वाले फार्महाउस पर बर्थडे का सेलिब्रेशन रखा. 

करण जौहर ने रानी मुखर्जी संग शेयर की फोटोज
इस पार्टी में फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स शामिल हुए. अब इस पार्टी की कुछ इनसाइड फोटोज सामने आने लगी हैं. करण जौहर ने आधी रात को एक पोस्ट शेयर की. इस पोस्ट में वो रानी मुखर्जी संग सेल्फी ले रहे हैं. इस पार्टी में अनन्या पांडे भी शामिल हुईं. वो करण के फोटो में दिख रही हैं. करण को व्हाइट शर्ट में देखा जा सकता है. वहीं रानी को ग्रीन कलर के आउटफिट में देखा जा सकता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Farah Khan Kunder (@farahkhankunder)

फराह खान ने किया शाहरुख को किस
वहीं फराह खान ने शाहरुख के साथ दो फोटो शेयर की हैं. उन्होंने शाहरुख को बर्थडे विश किया है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ये फोटोज शाहरुख के बर्थडे सेलिब्रेशन की ही हैं. फोटोज के कैप्शन में फराह ने लिखा- हैप्पी बर्थडे किंग. अगले 100 साल और राज करो. एक फोटो में फराह शाहरुख को किस कर रही हैं. वहीं दूसरी फोटो में दोनों एक-दूसरे को गले लगा रहे हैं. फराह की इन फोटोज में बैकग्राउंड में दीवार पर सुहाना और आर्यन की तस्वीरें दिख रही हैं.

शाहरुख ने इन फोटोज में ग्रे कलर की लूज टीशर्ट पहनी है और जीन्स डाली है. साथ ही कैप भी पहनी हुई है. वहीं फराह खान ने पिंक कलर का टॉप और ब्लैक ट्राउजर कैरी किया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पार्टी में करण जौहर, फराह खान, नव्या नवेली नंदा जैसे स्टार्स शामिल हुए हैं. गेस्ट को अलीबाग जाते हुए स्पॉट किया गया था. 

और पढ़ें
Published at : 02 Nov 2025 06:52 AM (IST)
Tags :
Karan Johar Shahrukh Khan Farah Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘भारत चाहता है कि पाकिस्तान...’, PAK के रक्षा मंत्री का अफगानिस्तान को लेकर बड़ा दावा
‘भारत चाहता है कि पाकिस्तान...’, PAK के रक्षा मंत्री का अफगानिस्तान को लेकर बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: बढ़ते वजन पर छलका अशनूर का दर्द, रूल तोड़ने पर अभिषेक पर भड़के सलमान खान
बिग बॉस 19: बढ़ते वजन पर छलका अशनूर का दर्द, रूल तोड़ने पर अभिषेक पर भड़के सलमान खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement

वीडियोज

बुढ़ापे में जानलेवा इश्क का खेल
स्टारडम के सहारे..क्या खेसारी लाल यादव छपरा में रचेंगे इतिहास?
खेसारी Vs रवि किशन..धमकी की घंटी से टेंशन!
42 साल से बंद दरभंगा पेपर मिल कब खुलेगी?
सीवान का 'सुल्तान'...जंगलराज का बाण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘भारत चाहता है कि पाकिस्तान...’, PAK के रक्षा मंत्री का अफगानिस्तान को लेकर बड़ा दावा
‘भारत चाहता है कि पाकिस्तान...’, PAK के रक्षा मंत्री का अफगानिस्तान को लेकर बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: बढ़ते वजन पर छलका अशनूर का दर्द, रूल तोड़ने पर अभिषेक पर भड़के सलमान खान
बिग बॉस 19: बढ़ते वजन पर छलका अशनूर का दर्द, रूल तोड़ने पर अभिषेक पर भड़के सलमान खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
इंडिया
'NDA जीतेगा 160 सीटें', अमित शाह का बड़ा दावा, बोले- अवैध घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानता है विपक्ष
'NDA जीतेगा 160 सीटें', अमित शाह का बड़ा दावा, बोले- अवैध घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानता है विपक्ष
बिहार
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
ब्यूटी
बार-बार ऑयली हो रहे बाल? जानें स्कैल्प में छिपी वजहें और इन्हें कंट्रोल करने के तरीके
बार-बार ऑयली हो रहे बाल? जानें स्कैल्प में छिपी वजहें और इन्हें कंट्रोल करने के तरीके
ट्रेंडिंग
अमेरिका में चोरी करते पकड़ी गई भारतीय लड़की! रोते हुए लगाई रहम की गुहार, नहीं पिघली पुलिस- वीडियो वायरल
अमेरिका में चोरी करते पकड़ी गई भारतीय लड़की! रोते हुए लगाई रहम की गुहार, नहीं पिघली पुलिस
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget