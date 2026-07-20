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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीराम कपूर को 'ठरकी' कहने वाले ट्रोल्स पर भड़कीं गौतमी कपूर, बोलीं- वो ऐसे ही हैं, 4-5 हफ्तों के बाद सवाल क्यों?

राम कपूर को 'ठरकी' कहने वाले ट्रोल्स पर भड़कीं गौतमी कपूर, बोलीं- वो ऐसे ही हैं, 4-5 हफ्तों के बाद सवाल क्यों?

राम कपूर को इन दिनों काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है. मामला बढ़ता देख गौतमी कपूर ने वीडियो शेयर कर रिएक्ट किया है और राम का सपोर्ट किया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 20 Jul 2026 03:08 PM (IST)
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एक्टर राम कपूर इन दिनों 'लॉकअप  2' में हैं. शो में राम ने श्रेया को किस किय था और इस कारण ने उन्हें काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है. श्रेया ने भी कहा था कि इतना कि तो उनके पापा भी उन्हें नहीं करते हैं, जितना राम ने किया. इस एपिसोड के बाद राम कपूर को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. अब राम कपूर की पत्नी गौतमी उनके सपोर्ट में आ गई हैं और उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर रिएक्ट किया है.

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गौतमी कपूर ने किया रिएक्ट

गौतमी ने कहा, 'बहुत लोग मेरे पति को लेकर जजमेंट पास कर रहे हैं कि वो ठरकी है. वो स्लीजी है. राम ऐसे ही हैं. वो जैसे हैं उसके लिए मैं उन्हें डिफेंड नहीं कर रही हूं. लेकिन राम जो भी हैं दिल से हैं. राम बिना किसी स्ट्रैटिजी-प्लान के एक गेम शो में चले गए. मुझे लगता है कि इसी वजह से ये सब हो रहा है. राम अगर ठरकी होते तो शुरू में ही ये सामने आता और शो के 4-5 हफ्तों के बाद ये सवाल क्यों उठ रहे हैं?'

 
 
 
 
 
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आगे गौतमी ने कहा, 'शायद इसीलिए क्योंकि राम ने श्रेया को सपोर्ट नहीं किया और गैंग लीडर नहीं बनाया. हमें बेस्ट एडिटेड वर्जन दिखाया गया है. पूरा मामला क्या है ये अंदर वालों को ही पता है. प्लीज टॉक्सिक और निगेटिव कमेंट मत करिए. फैमिली को परेशानी होती है. ये समझे.'

गौतमी ने कैप्शन में लिखा, 'किसी भी इंसान की रियल पर्सनैलिटी जाने बिना उसे जज करना बहुत आसान है. चाहे महिला हो या फिर पुरुष, राम हमेशा अनके लिए कंपैशनेट रहे हैं. राम ने न जाने कितने लोगों की मदद की है और राम के पास उनका आशीर्वाद है. ये वक्त भी कट जाएगा. मैं आज भी उनके साथ खड़ी हूं और आगे भी खड़ी रहूंगी. राम गेम दिल से ज्यादा दिमाग से गेम खेलिए.'

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About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 20 Jul 2026 03:08 PM (IST)
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