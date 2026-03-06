हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कौन हैं तृषा कृष्णन? थलपति विजय से जुड़ा नाम, जानें एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ और करियर के बारे में

Who Is Trisha Krishnan: थलापति विजय अपनी पत्नी की डिवोर्स अर्जी के बीच चर्चा में हैं. अब हाल ही में वो तृषा कृष्णन संग एक रिसेप्शन पार्टी में नजर आए. ऐसे में आइए जानते हैं कौन हैं तृषा कृष्णन.

Updated at : 06 Mar 2026 01:32 PM (IST)
साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थलापति विजय इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में खबर आई है कि उनकी पत्नी संगीता सोर्नालिंगम ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की है, जिससे फैंस हैरान रह गए हैं. उनकी पत्नी ने उन पर एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने के आरोप लगाए. वहीं अब उनका नाम एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के साथ जोड़ा जा रहा हैं. आइए जानते हैं कौन हैं तृषा कृष्णन?

कौन हैं तृषा कृष्णन? 
तृषा कृष्णन साउथ सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, जो तमिल और तेलुगु फिल्मों के लिए जानी जाती हैं. 1999 में 'मिस चेन्नई' बनने के बाद, उन्होंने दो दशकों से ज्यादा समय तक साउथ में राज किया है. उन्होंने अपने करियर की शुरूआत 1999 की फिल्म 'जोड़ी' से की. इसके बाद तृषा कृष्णन 'घिल्ली', 'वर्षां' और 'पोन्नियिन सेलवन' जैसी हिट फिल्मों से फेमस हुईं और 'खट्टा मीठा' से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया.

पर्सनल लाइफ के बारे में
पर्सनल लाइफ की बात करें तो तृषा कृष्णन 42 साल की उम्र में भी सिंगल हैं. उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है. हालांकि 11 साल पहले उन्होंने 2015 में बिजनसमैन वरुण मनियन के साथ सगाई की थी, लेकिन फिर ये रिश्‍ता टूट गया. उनका नाम एक्टर राणा दग्गुबाती के साथ भी कई सालों तक जुड़ा था.

 
 
 
 
 
थलपति विजय संग जुड़ा रहा तृषा कृष्णन का नाम
वहीं अब एक्ट्रेस का नाम थलपति विजय संग जुड़ रहा हैं. बता दें, दोनों ने साथ में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है और उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया है. हालांकि एक दौर ऐसा भी आया जब करीब 15 साल तक दोनों किसी फिल्म में साथ नजर नहीं आए. बाद में दोनों ने फिर से एक फिल्म साइन की जो साल 2023 में रिलीज हुई. इसके बाद से दोनों को लेकर रिश्ते की चर्चाएं लगातार बढ़ रही हैं.

पत्नी संगीता सोरनालिंगम संग तालक के बीच हाल ही में विजय तृषा कृष्णन के साथ एक रिसेप्शन पार्टी में साथ नजर आए. तलाक की खबरों के बीच दोनों का एक साथ दिखाई देना लोगों का ध्यान खींच गया. सोशल मीडिया पर फैंस इनके रिश्ते को लेकर अलग अलग कयास लगाने लगे हैं.

Published at : 06 Mar 2026 01:32 PM (IST)
Trisha Krishnan Vijay
