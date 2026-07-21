इन बड़े बदलाव के साथ रिलीज होगी 'जन नायकन', 'तमिलनाडु का सीएम' और 'TVK' का जिक्र

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार और तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' आखिरकार रिलीज होने जा रही है. 22 जुलाई को ये फिल्म दुनियाभर में रिलीज की जाएगी. इसे लेकर दर्शकों के बीच अच्छा खासा एक्रेज नजर आ रहा है. ये फिल्म जनवरी में ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बर्ड (CBFC) से पास न होने के कारण ये महीनों तक अटकी रही. अब ये फिल्म कई बड़े बदलाव के साथ दस्तक देने जा रही है. फिल्म में एक्टर का परिचय नए अंदाज में दिया जाएगा और उनकी राजनीतिक पार्टी 'टीवीके' का भी जिक्र किया गया है.

रिलीज में देरी, तो मेकर्स ने किए बदलाव

बता दें कि जन नायकन पहले 9 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली थी. हालांकि फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलने में देरी हो गई थी. वहीं सेंसर बोर्ड ने कुछ सीन पर आपत्ति जताई थी और उनमें बदलाव के निर्देश दिए गए थे. फिल्म में मेकर्स ने वो बदलाव तो कर दिए हैं, हालांकि इसके अलावा अब मेकर्स ने थलापति विजय के तमिलनाडु सीएम बनने के बाद भी कुछ अहम बदलाव किए हैं.

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तमिलनडु CM के रूप में इंट्रोड्यूस होंगे थलापति विजय

बता दें कि जन नायकन की रिलीज में देरी के बीच विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 लड़ा था और उनकी पार्टी 'टीवीके' राज्य की सबसे बड़ी पार्ट बनकर उभरी थी और विजय सीएम बन गए थे. PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में विजय का परिचय अब 'तमिलनाडु के मामनीय सीएम' के रूप में दिया जाएगा और उनकी पार्टी टीवीके का भी जिक्र किया गया है.

ये अहम बदलाव भी हुआ

फिल्म के प्रोमोशनल ट्रैक 'रावण मावंडा' में विजय का सिग्नेचर हैंड-स्लैशिंग जेस्चर भी देखने को मिलेगा. बता दें कि ये जेस्चर तमिलनडु सीएम के विधानसभा में राजनीतिक एक्शन से प्रेरित है. मेकर्स ने इस असल जिंदगी के उनके एक्शन को फिल्म में इस्तेमाल किया है.

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CBFC ने दिए थे इन बदलाव के निर्देश

दूसरी ओर CBFC के बदलाव की बात करें तो सेंसर बोर्ड ने फिल्म में एक दस सेकंड के सीन को बदलने, धार्मिक संदर्भों वाले सीन को म्यूट रखने और करीब 20 सेकंड के सीन को हटाने का निर्देश दिया. इन सभी बदलाव के साथ अब फिल्म रिलीज होगी. इसमें बॉबी देओल और पूजा हेगड़े भी अहम किरदारों में हैं. इसका डायरेक्शन एच विनोद ने किया है.