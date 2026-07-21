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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडJana Nayagan BO Day 1 Prediction: थलपति विजय की फिल्म का हिंदी में होगा ऐसा हाल, बनेगी तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वाली मूवी

Jana Nayagan BO Day 1 Prediction: थलपति विजय की फिल्म का हिंदी में होगा ऐसा हाल, बनेगी तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वाली मूवी

'जन नायकन' 23 जुलाई को रिलीज हो रही है. फिल्म को लेकर जबरदस्त बज है. आइए जानते हैं फिल्म के पहले दिन के हिंदी वर्जन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 21 Jul 2026 03:41 PM (IST)
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थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म 23 जुलाई को बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है. इस फिल्म का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म जनवरी में रिलीज होने वाली थी लेकिन सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट न मिलने की वजह से फिल्म पोस्टपोन हो गई थी. अब 7 महीने बाद फिल्म थिएटर में दस्तक दे रही है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के ओपनिंग डे के बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन पर.

थलपति विजय की 'जन नायकन' के हिंदी वर्जन का ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
कोईमोई के मुताबिक, फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन हिंदी में 'ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' से भी कम होने वाला है. लियो के केस में लोकेश सिनमैटिक यूनिवर्स की वजह से काफी हाइप था. इसी वजह से फिल्म ने हिंदी में 2.85 करोड़ की ओपनिंग की थी. वहीं 'ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' को भी ओपनिंग डे पर अच्चा रिस्पॉन्स मिला.

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वहीं 'जन नायकन' की बात करें तो फिल्म क हिंदी वर्जन क ओपनिंग डे पर 1.4 से 1.8 करोड़ तक कमाने की खबरें हैं. अगर ऐसा हुआ तो फिल्म थलपति विजय की हिंदी में तीसरी बिगेस्ट ओपनिंग वाली फिल्म बन जाएगी. बता दें कि फिल्म के ओपनिंग डे के कलेक्शन को लेकर ऑफिशियली अभी कुछ भी सामने नहीं आया है.

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थलपति विजय की फिल्मों के हिंदी वर्जन की ओपनिंग 
इस लिस्ट में 'लियो' सबसे आगे है. 'लियो' ने 2.85 करोड़ की ओपनिंग की थी. दूसरे नंबर पर 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' है. इस फिल्म ने 2.1 करोड़ कमाए थे. तीसरे नंबर पर 'वरिसु' है. इस फिल्म ने 70 लाख कमाए थे. चौथे नंबर पर 'बीस्ट' है. फिल्म ने 60 लाख की ओपनिंग की थी. पांचवें नंबर पर 'मास्टर' है. फिल्म ने 50 लाख कमाए थे.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 21 Jul 2026 03:44 PM (IST)
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