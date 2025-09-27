बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार का एक बेटा आरव और एक बेटी नितारा है. उनकी बेटी तो अभी छोटी हैं, लेकिन उनके बेटे आरव 23 साल के हो गए हैं. हाल ही में अक्षय ने आरव के बर्थडे पर उनके साथ एक फोटो शेयर की थी. आरव काफी हैंडसम दिखते हैं और ऐसे में फैंस उनके बॉलीवुड डेब्यू को लेकर सवाल करने लगे थे. अब एबीपी न्यूज को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने खुद इस सवाल का जवाब दे दिया है कि उनके बच्चे बॉलीवुड में काम करेंगे या नहीं.

चित्रा त्रिपाठी ने अक्षय कुमार ने उनके बच्चों के साथ उनकी बॉन्डिंग को लेकर सवाल किया. इसके बाद ये भी पूछा कि क्या अहान पांडे के डेब्यू के बाद अब अक्षय कुमार के बेटे आरव फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाले हैं? एक्टर ने साफतौर पर जवाब दिया कि उनके बच्चे फिल्मों में नहीं आना चाहते. अक्षय ने बताया कि वो खुद ऐसा चाहते हैं कि उनका बेटा आरव एक्टर बने या उनका बिजनेस संभाले, लेकिन उनका बेटा ऐसा नहीं चाहता.

क्या कर रहे हैं अक्षय के बेटे आरव?

अक्षय कुमार ने कहा- 'मैं अपने बेटे के लिए एक बाप से ज्यादा उसके दोस्त जैसा हूं. अब वो 23 साल का हो गया है, बहुत जल्दी बड़ा हो गया है और वो पढ़ाई कर रहा है, अभी यूनिवर्सिटी में है, अभी भी पढ़ रहा है. उसे किसी बुरी चीज की आदत नहीं है. वो बस बेचारा पढ़ाई करता रहता है. मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मेरा बेटा है, लेकिन वो सारा दिन पढ़ाई में लगा रहता है. बस यही काम करता है. वो ट्विंकल पर गया हुआ है, मुझ पर नहीं गया है.'

फिल्म डेब्यू करेंगे अक्षय कुमार के बच्चे?

अक्षय कुमार के बच्चे फिल्मों में कब आ रहे हैं, इस सवाल पर एक्टर ने कहा- 'नहीं, वो नहीं आना चाहते और नहीं आएंगे. उनको नहीं आना. मैं उनकी इस बात को एडमायर करता हूं. वो कहते हैं कि डैड मुझे नहीं आना. क्योंकि वो कुछ और करना चाहता है. उसने साफ मुझसे कहा है कि मुझे नहीं आना. मैं कई बार कहता हूं कि उसके पापा का बिजनेस भी है फिल्मों के प्रोडक्शन में, लेकिन उसे उसमें नहीं आना है.

क्या बनना चाहते हैं अक्षय कुमार के बेटे आरव?

एक्टर ने आगे अपने बेटे आरव के पैशन को लेकर कहा- 'वो फैशन में रहना चाहता है, वो डिजाइनर बनना चाहता है. अभी वो फैशन की पढ़ाई कर रहा है. वो उसी जिंदगी में मस्त है. मैं चाहता हूं कि वो फिल्मों में आए और अपने पापा का प्रोडक्शन संभाले. लेकिन अगर वो नहीं राजी है तो मैं उसमें भी खुश हूं.'

अक्षय कुमार को सीए बनाना चाहते थे उनके पिता

इस दौरान अक्षय कुमार ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया. उन्होंने कहा- 'मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था. मेरे फादर चाहते थे कि मैं अकाउंट्स में जाऊं, CA बनूं, क्योंकि मेरे फादर एक अकाउंटेंट थे. लेकिन मेरा मन नहीं था. मेरा मन मार्शल आर्ट्स में था. मैं मार्शल आर्ट्स टीचर बनना चाहता था, मैं अगला ब्रूस ली बनना चाहता था. तो मेरे पापा समझ गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, तू बेटा 11वीं-12वीं तक पढ़ ले, मैं हाथ जोड़ता हूं. उसके बाद तुझे जो करना है कर लेना. तो मैंने किसी तरह 12वीं पास की और मार्शल आर्ट्स सीखा.'