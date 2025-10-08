अल्लू अर्जुन-स्नेहा रेड्डी का रोमांटिक वीडियो वायरल, हाथों में हाथ डाल सेट किए कपल गोल्स

साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, न केवल अपनी दमदार एक्टिंग से, बल्कि अपने ग्राउंड अट्रैक्शन और परिवार को प्रायोरिटी देने वाले व्यक्तित्व से भी दुनियाभर में दिल जीतते रहते हैं.

अल्लू अर्जुन-स्नेहा रेड्डी का रोमांटिक वीडियो वायरल

पुष्पा फ्रेंचाइजी में पुष्पा राज के रूप में एक सनसनी पैदा करने वाले, यह सुपरस्टार अपने एक्टिंग, डांस और एफर्टलेस स्क्रीन प्रेजेंस के लिए एक ग्लोबल सिंबल बन गए हैं. सुर्खियों से परे, अल्लू अर्जुन एक कम्प्लीट फैमिली मैन हैं, जो अक्सर अपनी पत्नी अल्लू स्नेहा रेड्डी और अपने बच्चों, अल्लू अयान और अल्लू अरहा के साथ अपने जीवन के कुछ सुनहरे पल शेयर करके दिल पिघला देते हैं. हाल ही में, एम्स्टर्डम की सड़कों पर हाथों में हाथ डाले इस कपल का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसने फैंस को उनकी अमेजिंग केमिस्ट्री पर मोहित कर दिया है. शहर के बीचों-बीच दोनों साथ में एक खूबसूरत पल बिताते हुए नजर आए. अल्लू अर्जुन और स्नेहा असल जिंदगी में कपल गोल्स होने के मायने बिल्कुल नए सिरे से डिफाइन करते हैं. दोनों एक-दूसरे के सबसे स्ट्रॉन्ग सहारे रहे हैं.

अल्लू अर्जुन की नई फिल्म में दीपिका संग जोड़ी

अल्लू अर्जुन के वर्कफ्रंट की बात करें तो, सुपरस्टार अपनी अगली बड़ी प्रोजेक्ट, जिसका नाम AA22XA6 है, की तैयारी में जुटे हैं, जिसका डायरेक्टर प्रशंसित फिल्ममेकर एटली करेंगे. अपनी परफेक्शन और डेडिकेशन के लिए जाने जाने वाले, अल्लू अर्जुन ने फेमस इंटरनेशनल फिटनेस कोच लॉयड स्टीवंस के मार्गदर्शन में एक प्रोफाउंड फिजिकल चेंजेस शुरू कर दिया है. यह फिल्म काफी चर्चा में है, क्योंकि अल्लू अर्जुन दीपिका पादुकोण के साथ एक्टिंग करेंगे. फैंस यह देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि यह मेल बड़े पर्दे पर क्या कमाल दिखाएगा.

अल्लू अर्जुन के अगले प्रोजेक्ट का फैंस को बेसब्री से इंतजार

अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2: द रूल के साथ सफलता की एक मिसाल कायम की. इस फिल्म से उन्होंने न केवल फैन्स का दिल जीता, बल्कि बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए. फिल्म ने हिंदी में 800 करोड़ और दुनिया भर में लगभग 1800 करोड़ की भारी कमाई की. अब, हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि अल्लू अर्जुन आगे क्या लेकर आ रहे हैं। एक बात तो तय है — यह आइकॉन स्टार आगे जो भी पर्दे पर लाएगा, वह धमाल मचाने वाला होगा.