नंदमुरि बालकृष्ण की फिल्म 'अखंडा 2' को 12 दिसंबर को रिलीज किया गया था. फिल्म को आज थिएटर्स में 5 दिन हो चुके हैं और फिल्म हिंदी में कुछ खास कमाई नहीं कर पा रही है. इसके बावजूद फिल्म इंडिया में हर रोज ठीकठाक कमाई कर रही है और वर्ल्डवाइड भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है.

तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2021 में आई हिट फिल्म 'अखंडा' का सेकेंड पार्ट आज कितना कमा रही है. साथ ही ये जानेंगे कि कितना और कमाते ही फिल्म अपना बजट निकाल लेगी.

'अखंडा 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने ओपनिंग डे पर 22.5 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया. इसके पहले एक दिन पहले पेड प्रीव्यू से 8 करोड़ भी कमाए थे. दूसरे दिन और तीसरे दिन की कमाई 15.5 और 15.1 करोड़ रही.

चौथे दिन 5.5 करोड़ कलेक्शन रहा और आज यानी पांचवें दिन 6:40 बजे तक इसने 2.22 करोड़ कमा लिए हैं. फिल्म का टोटल कलेक्शन 68.57 करोड़ रुपये हो चुका है. ये आंकड़े सैक्निल्क के मुताबिक हैं और आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

बता दें कि फिल्म ने शुरुआती 4 दिनों में हिंदी से सिर्फ 52 लाख रुपये ही निकाले. फिल्म की कमाई का ज्यादातर हिस्सा तेलुगु वर्जन से आया.

'अखंडा 2' 100 करोड़ी बनने वाली है!

सैक्निल्क के मुताबिक नंदमुरि बालकृष्ण की फिल्म ने 4 दिनों में वर्ल्डवाइड 89.35 करोड़ रुपये कलेक्ट कर लिए हैं. इसमें आज की घरेलू कमाई जोड़ दें तो ये करीब 94 करोड़ पहुंचता है यानी फिल्म को सिर्फ 6 करोड़ और कमाने हैं और ये 100 करोड़ी बन जाएगी.

बजट निकालने के लिए कितना कमाना होगा 'अखंडा 2' को?

फिल्मीबीट के मुताबिक बोयापति श्रीनु के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को 120 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया है. यानी फिल्म को अपना बजट निकालने के लिए अभी भी 25-30 करोड़ रुपये की जरूरत है. हर्षाली मल्होत्रा और संयुक्ता मेनन के साथ नंदमुरि की ये फिल्म अपना बजट कितने दिन में निकाल पाती है ये देखना दिलचस्प होगा.