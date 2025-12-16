हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar Box Office Day 12: 'धुरंधर' ने 'बाहुबलियों' को दिखाई भयानक तस्वीर, 18 हजार करोड़ी फिल्में भी पिछड़ी!

Dhurandhar Box Office Day 12: 'धुरंधर' ने 'बाहुबलियों' को दिखाई भयानक तस्वीर, 18 हजार करोड़ी फिल्में भी पिछड़ी!

Dhurandhar Box Office Collection Day 12: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर न तो रुकने का नाम ले रही और न ही रफ्तार धीमी कर रही. हर रोज रिकॉर्ड चरमराकर टूट रहे हैं.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 16 Dec 2025 04:06 PM (IST)
अब तक 'धुरंधर' ने जो तस्वीर दिखाई है वो बहुत भयानक है. बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ कहर ढाया जा रहा है. चरमरा-चरमराकर रिकॉर्ड टूट रहे हैं, उनके भी जो दिग्गज बॉलीवुड स्टार हैं और उनके भी जो साउथ इंडिया से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड गढ़ने के लिए जाने जाते हैं.

फिल्म सेकेंड वीक में हैं और किसी भी दिन कि कमाई देखकर लग रहा है कि जैसे ये पहले ही दिन की है. कहने का मतलब ये कि ओपनिंग डे में लगभग हर फिल्म का कलेक्शन उसके बाकी के दिनों से ज्यादा होता है, लेकिन इसका कलेक्शन हर दिन अपने ही ओपनिंग डे कलेक्शन को आंख दिखा देता है.

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने हर दिन कितनी कमाई है इसका पूरा डेटा आप नीचे वाली टेबल पर देखेंगे तो आपको ऊपर की उन दो लाइनों पर पूरा भरोसा हो जाएगा कि 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर जो भी कर रही है वो बहुत भयानक है.

बता दें कि यहां इस्तेमाल किया गया सभी डेटा सैक्निल्क के मुताबिक है और आज का डेटा 4:05 बजे तक का है और फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (करोड़ रुपये में)
डे 1 28
डे 2 32
डे 3 43
डे 4 23.25
डे 5 27
डे 6 27
डे 7 27
डे 8 32.5
डे 9 53
डे 10 58
डे 11 30.5
डे 12 10.51
टोटल 391.76

'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस के बाहुबलियों को दी मात

'धुरंधर' ने साल 2015 की सभी हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्मों को मात दे दी है. सिर्फ विक्की कौशल की 'छावा' से पीछे है अभी. इसके अलावा, फिल्म अब तक इंडिया में रिलीज हुई तमाम नई-पुरानी साउथ, बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी है. इनमें से जो बड़े नाम हैं उनकी लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं.

  • जेलर- 348.55 करोड़
  • अवेंजर्स एंडगेम- 373.05 करोड़ (फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई 18970 करोड़ है)
  • दंगल- 387.38 करोड़
  • अवतार द वे ऑफ वॉटर- 391.4 करोड़ (फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई 17380 करोड़ है)
  • सालार द सीजरफायर- 406.45 करोड़
  • 2.0- 407.05 करोड़
 
 
 
 
 
'धुरंधर' के बारे में

'उरी द सर्जिकल स्ट्राइक' वो पहली फिल्म थी जिसने आदित्य धर का डेब्यू भी करवाया और उन्हें बढ़िया डायरेक्टर में शुमार कर दिया. इसके बाद 'धुरंधर' डायरेक्ट करते ही उनके बेहतरीन डायरेक्टर होने पर ठप्पा लग गया.

उन्होंने फिल्म में पाकिस्तान के कराची के ल्यारी टाउन की कहानी इस तरह से पर्दे पर उतार दी कि पाकिस्तानी नेटिजन्स भी पूछ रहे हैं कि उन्हें कैसे पता चला कि उनका शहर कैसा है. अक्षय खन्ना का शानदार कमबैक करवाया और रणवीर सिंह के धूमिल हो रहे स्टारडम को साफ किया. इतना ही नहीं, आदित्य धर ने संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे धुरंधरों को रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड रोल देकर उन्हें उनकी प्रतिभा को दिखाने का भी मौका दिया.

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 16 Dec 2025 03:50 PM (IST)
Tags :
Akshaye Khanna Aditya Dhar Ranveer SIngh Dhurandhar Box Office Collection
