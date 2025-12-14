सनी देओल के हाथ लगी 'रामायण' यूनिवर्स की अगली फिल्म! म्यूजिकल मूवी में बनेंगे भगवान हनुमान
Sunny Deol In Hanuman Centric Musical Film: 'रामायण' के मेकर्स भगवान हनुमान पर बेस्ड एक म्यूजिकल फिल्म बनाने जा रहे हैं. इस फिल्म में वो सनी देओल को बतौर लीड एक्टर कास्ट करना चाहते हैं.
बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने 2023 में गदर 2 से जबसे कमबैक किया है, उनके हाथ एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स लगते जा रहे हैं. एक्टर के पास पहले से ही कई शानदार फिल्में पाइपलाइन में हैं. सनी देओल माइथोलॉजिकल फिल्म रामायण में भी नजर आने वाले हैं जिसमें वो भगवान हनुमान का रोल करेंगे. वहीं अब एक्टर के हाथ एक और माइथोलॉजिकल फिल्म लगती दिखाई दे रही है.
बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि रामायण के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा भगवान हनुमान पर बेस्ड एक म्यूजिकल फिल्म बनाने की तैयारी में हैं. इस फिल्म में लीड रोल निभाने के लिए सनी देओल मेकर्स की टॉप चॉइस हैं. उनका मानना है कि इस किरदार के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता. इस फिल्म को एक्शन से भरपूर पौराणिक-पॉप ओपेरा बताया जा रहा है.
'उनसे बेहतर ये भूमिका कौन निभा सकता है...'
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भगवान हनुमान पर बेस्ड ये म्यूजिकल फिल्म रामायण यूनिवर्स की दूसरी बड़ी फिल्म होगी. सूत्र ने बताया- 'रामायण में हनुमान के सीन्स की शुरुआती स्क्रिप्ट देखते ही टीम को पता चल गया था कि उन्हें अपना अलग प्लेटफॉर्म चाहिए. और सनी पाजी का नाम बार-बार सामने आ रहा था क्योंकि उनसे बेहतर ये भूमिका कौन निभा सकता है, क्योंकि वो ओरिजिल रामायण का भी हिस्सा हैं.'
एवेंजर्स की तरह प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं मेकर्स
कहा ये भी जा रहा है कि मेकर्स पौराणिक कथाओं, म्यूजिक, जबरदस्त एक्शन सीन्स, हवाई युद्ध, मशालों से सजी नृत्यकला और एक 12 मिनट के वॉर सॉन्ग को मिलाकर एक शानदार परफॉर्मेंस देने के बारे में सोच रहे हैं. इनकी कहानी एवेंजर्स की तरह आपस में जुड़ी होगी, कैरेक्टर्स और क्रॉसओवर होंगे. अगर सबकुछ प्लानिंग के हिसाब से होता है तो अगले साल के आखिर तक इस म्यूजिकल फिल्म पर काम शुरू हो सकता है.
सनी देओल का वर्कफ्रंट
बता दें कि सनी देओल आखिरी बार 'जाट' में दिखाई दिए थे. अब वो फिल्म 'बॉर्डर 2' में नजर आएंगे जो कि 22 जनवरी 2026 को रिलीज होगी. इसके अलावा एक्टर के पास 'लाहौर 1947', 'जाट 2', 'इक्का' और 'रामायण' जैसे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं.
