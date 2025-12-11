नंदमुरी बालकृष्ण की मच अवेटेड फिल्म 'अखंडा 2: थांडवम' 12 दिसंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. वहीं इस फिल्म का पेड प्रीमियर एक दिन पहले यानी 11 दिसंबर से शुरू हो रहा है. बोयापति श्रीनु और नंदामुरी बालकृष्ण के इस कोलैबोरेशन को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट पीक पर है. इस बीच फिल्म का फर्स्ट रिव्यू भी आ गया है.

आ गया 'अखंडा 2: थांडवम' का अर्ली रिव्यू

ट्विटर पर 'अखंडा 2: थांडवम' के अर्ली रिव्यू आ गये हैं जिनमें से ज्यादातर ने फिल्म की काफी सराहना की है. एक ने लिखा है, “अखंडा2 - शानदार शुरुआत! नंदमुरी बालकृष्ण जनमानस के देवता, दमदार स्क्रीन प्रेजेंस. डायलॉग्स का लेवल स्तर नॉर्मल है, लेकिन एक्शन बिल्कुल सटीक है. फिल्म ने 92% का हाइपमीटर हासिल किया.”

पैसा वसूल है फिल्म

फिल्म क्रिटिक उमर संधूर ने 'अखंडा 2: थांडवम' का पहला रिव्यू शेयर किया था. उन्होंने लिखा था, “ अखंडा 2 बालकृष्ण के डाईहार्ड फैंस के लिए पैसा वसूल मास एंटरटेनर है! इसमें एक्शन, धमाकेदार संवाद और धमाकेदार क्लाइमेक्स है, जो पूरी तरह से आम जनता के लिए है.”

एक और ने लिखा, “अखंडा 2 पहले से कहीं ज्यादा ग्रैंड, भावना और तीव्रता के साथ मास मैडनेस को वापस लाती है. नंदमुरी बालकृष्ण अघोरा अखंडा के रूप में एक बार फिर दहाड़ते हैं. उनकी प्रेजेंस, आभा और डायलॉग डिलीवरी सचमुच रोमांचकारी है. हर सीन प्योर मास सिनेमा का सेलिब्रेशन जैसा लगता है.”

'अखंडा 2' कास्ट एंड क्रू

14 रील्स प्लस और आईवी एंटरटेनमेंट के बैनर तले राम अचंता, गोपी अचंता और ईशान सक्सेना द्वारा निर्मित यह फिल्म, पहली किस्त में स्थापित कहानी को आगे बढ़ाती है. इसकी सिनेमैटोग्राफी सी रामप्रसाद ने की है जबकि म्यूजिक थमन एस ने तैयार किया है. इसकी एडीटिंग का काम तम्मीराजू ने संभाला है और प्रोडक्शन डिजाइन का क्रेडिट एएस प्रकाश को जाता है. फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें नंदमुरी बालकृष्ण के अलावा हर्षाली मल्होत्रा, संयुक्ता मेनन, आदी पिनिशेट्टी और कबीर दुहन ने अहम रोल प्ले किया है. बता दें कि ये फिल्म पहले 5 दिसंबर को रिलीज होनी थी लेकिन अब ये 12 दिसंबर यानी कल बड़े पर्दे पर दस्तक देगी.