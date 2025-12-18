नंदमुरि बालकृष्ण की फिल्म 'अखंडा 2' को थिएटर में रिलीज हुए आज 7 दिन पूरे हो चुके हैं. फिल्म ने ओपनिंग अच्छी की थी लेकिन धीर-धीरे कमाई घटती चली गई. हिंदी दर्शकों के बीच तो इस तेलुगु फिल्म अभी तक 1 करोड़ रुपये का कलेक्शन भी नहीं कर पाई है क्योंकि उनके पास पहले से ही 'धुरंधर' जैसा ऑप्शन मौजूद है.

अब आज 7वें दिन फिल्म की कमाई अब तक सबसे कम हुई है. ऐसा तब हो रहा है जब 'अवतार फायर एंड ऐश' अब तक रिलीज नहीं हुई है. इस फिल्म के रिलीज होते ही इस फिल्म का हाल और बुरा हो सकता है. फिल्म के लिए बजट निकालना भी मुश्किल लग रहा है.

'अखंडा 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पेड प्रीव्यू से 8 करोड़ और ओपनिंग डे पर 22.5 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया. दूसरे और तीसरे दिन फिल्म की कमाई 15.5 और 15.1 करोड़ रही. चौथे और पांचवें दिन फिल्म की कमाई में कमी आई और ये घटकर 5.25 और 4.25 करोड़ रह गई.

छठवें दिन की कमाई 3.3 करोड़ और आज यानी 7वें दिन 10:25 बजे तक 2.50 करोड़ तक जाकर सिमट गई. फिल्म का टोटल कलेक्शन 76.40 करोड़ रुपये हो चुका है. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'अखंडा 2' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्म को फिल्मीबीट के मुताबिक 120 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है और इसने 6 दिनों में सैक्निल्क के मुताबिक 99 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है यानी फिल्म अभी तक अपना बजट भी नहीं निकाल पाई है.

View this post on Instagram A post shared by Harshaali Malhotra (@harshaalimalhotra_03)

'अवतार फायर एंड ऐश' से 'अखंडा' की कमाई पर पड़ेगा असर

'अवतार फायर एंड ऐश' इस साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्मों में से एक है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म ओपनिंग डे पर ही 22 करोड़ रुपये के आसपास कलेक्शन कर सकती है. 'अखंडा 2' की कमाई पहले ही घट चुकी है और ऐसे में जेम्स कैमरून की दिग्गज फिल्म भी आ रही है जो नंदमुरि बालकृष्ण की फिल्म के लिए खतरा हो सकती है.