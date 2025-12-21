हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाBox Office: 'अखंडा 2' ने 10वें दिन फिर से की वापसी, कमाई में हुआ जबरदस्त इजाफा

Akhanda 2 Box Office Collection Day 10: 'धुरंधर' और 'अवतार 3' के ताबड़तोड़ कलेक्शन के बीच जानिए 'अखंडा 2' का बॉक्स ऑफिस पर कैसा हाल है. फिल्म की आज की कमाई में इजाफा दिखा है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 21 Dec 2025 07:54 PM (IST)
तेलुगु फिल्म 'अखंडा 2' बॉक्स ऑफिस पर 12 दिसंबर को रिलीज हुई पेड प्रीव्यू में 8 करोड़ रुपये कमाने के बाद ओपनिंग डे पर ही 22 करोड़ रुपये का धाकड़ कलेक्शन कर लिया.

फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में ही 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. ऐसा लगा कि फिल्म नंदमुरि बालकृष्ण की साल 2021 में आई 'अखंडा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ ही दिन में पार कर लेगी, लेकिन अचानक फिल्म की कमाई घटी और ये अभी तक 100 करोड़ी भी नहीं बन पाई.

हालांकि, फिल्म आज यानी सेकेंड संडे बॉक्स ऑफिस पर फिर से कलेक्शन में इजाफा करते दिखी. तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है.

'अखंडा 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पहले हफ्ते में सैक्निल्क के मुताबिक 76.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया. 8वें दिन की कमाई 1.7 करोड़ रही. 9वें दिन सेकेंड सैटरडे को फिल्म ने फिर से उड़ान भरी और कलेक्शन बढ़कर 2.5 करोड़ रुपये हो गई.

अब 10वें दिन फिल्म ने 7:50 बजे तक 2.88 करोड़ रुपये कमाते हुए टोटल 83.83 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. बता दें कि आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'अखंडा 2' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

कोईमोई की रिपोर्ट ने फिल्म का बजट करीब 200 करोड़ रुपये बताया है. सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म का 9 दिनों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 108 करोड़ रुपये हो चुका है.

'अखंडा' का रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ पाई 'अखंडा 2'

इसके पहले पार्ट ने सैक्निल्क के मुताबिक इंडिया में 89 करोड़ और वर्ल्डवाइड 117 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. जबकि इसका बजट सिर्फ 50 करोड़ था. ये फिल्म बड़ी हिट हुई थी और 'अखंडा 2' का कलेक्शन देखकर उम्मीदें कम होती दिख रही हैं कि ये अपने पहले पार्ट का कलेक्शन पार कर पाएगी.

 
 
 
 
 
'अखंडा 2' के बारे में

फिल्म को बोयापति श्रीनू ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में नंदमुरी बालकृष्ण का लीड रोल है. उनके अलावा फिल्म में हर्षाली मल्होत्रा और संयुक्ता मेनन भी हैं.

Published at : 21 Dec 2025 07:54 PM (IST)
