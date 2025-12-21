'धुरंधर' 5 दिसंबर को रिलीज होने के बाद से अब तक बॉक्स ऑफिस पर अपना जादुई इफेक्ट कायम रख पाने में कामयाब हो पा रही है. फिल्म का फर्स्ट संडे कलेक्शन 43 करोड़ रहा और इस दिन कोई खास रिकॉर्ड नहीं बन पाया.

पहले संडे सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली टॉप फिल्म में इसे 13वीं जगह मिली. फिल्म को रिलीज हुए आज 17 दिन हो चुके हैं और आज फिल्म अपने तीसरे संडे के लिए बॉक्स ऑफिस पर नोट बटोर रही है.

कमाल बात ये है कि पहले संडे कोई खास रिकॉर्ड न बना पाने वाली आदित्य धर की ये फिल्म अगले दोनों रविवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सभी फिल्मों को पीछे कर चुकी है. तो पहले फिल्म का अब तक का कलेक्शन जानते हैं फिर वो रिकॉर्ड भी जानेंगे जो हर रविवार बन रहा है.

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ और दूसरे हफ्ते में 253.25 करोड़ रुपये कमाए. 15वें और 16वें दिन फिल्म की कमाई 22.5 और 34.25 करोड़ रही. वहीं आज 4:05 बजे तक इस स्पाई थ्रिलर एक्शन एडवेंचर फिल्म ने 19.33 करोड़ कमाते हुए टोटल 536.58 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं.

बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'धुरंधर' ने 'छावा' और 'पुष्पा 2' दोनों को थर्ड संडे दे दी मात!

धुरंधर पहले संडे भले सिर्फ 43 करोड़ कमा पाई थी, लेकिन फिल्म का नशा आने वाले टाइम में बढ़ता चला गया. दूसरे संडे फिल्म ने 58 करोड़ कमाते हुुए 'पुष्पा 2' के सेकेंड संडे हाईएस्ट कलेक्शन वाले रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया. अल्लू अर्जुन की फिल्म ने हिंदी 54 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

थर्ड संडे भी 'धुरंधर' सबसे ज्यादा कमाई वाली हिंदी फिल्म बनने वाली है. इसके लिए फिल्म सबसे पहले विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' को लिस्ट से दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर खिसकाएगी. विक्की कौशल की फिल्म ने थर्ड संडे 24.25 करोड़ कमाए थे.

इसके बाद 'धुरंधर' ने अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' से नंबर 1 का ताज भी छीनने वाली है. बता दें कि 'पुष्पा 2' ने थर्ड संडे को 26.75 करोड़ कमाए थे और अब रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म इससे मीलों आगे निकलने वाली है.

'धुरंधर' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

सैक्निल्क पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक फिल्म ने 16 दिनों में 790.75 करोड़ रुपये का धाकड़ वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. वो भी ऐसे समय में जब दुनियाभर के सिनेमाघरों में हॉलीवुड फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' आ धमकी है.