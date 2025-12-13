नंदामुरी बालकृष्ण की फिल्म 'अखंडा 2' फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण अंतिम समय में हुई देरी के बाद आखिरकार 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. हालांकि 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली इस सीक्वल के प्रीमियर शो भारत और विदेशों में पहले ही हाउसफुल हो चुके थे. वहीं सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद इस पौराणिक एक्शन फिल्म ने रिलीज के पहले दिन भारी भीड़ जुटाई और बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की. चलिए जानते हैं 'अखंडा 2' का पहले दिन का कलेक्शन कितना रहा है?

'अखंडा 2' ने पहले दिन कितनी की कमाई?

बोयापति श्रीनु द्वारा निर्देशित, अखंडा 2 को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिला-जुला और निगेटिव रिव्यू भी मिली है. लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने बालकृष्ण की पिछली फिल्म डाकू महाराज को पछाड़ दिया. यह सीक्वल शुक्रवार को तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज हुई है. सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन प्रीव्यू शोज से 8 करोड़ का कलेक्शन किया था और इसका ओपनिंग डे कलेक्शन 22 करोड़ रहा यानी कुल मिलाकर इसने 30 करोड़ के कलेक्शन के साख ओपनिंग की है.

इसमें अकेले तेलुगु वर्जन में फिल्म ने 29.5 करोड़ की कमाई की है, जबकि हिंदी वर्जन से इसने 1 लाख रुपये कमाए. जबकि कन्नड़ वर्जन ने 4 लाख रुपये, तमिल से 35 लाख रुपये और मलयालम वर्जन से 1 लाख रुपयों का कलेक्शन किया.

'अखंडा 2' ने ‘धुरंधर’ के पहले दिन के कलेक्शन को दी मात

नंदमुरी बालाकृष्ण की 'अखंडा 2' ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर ओपनिंग की है. दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म ने30 करोड़ के कलेक्शन के साथ रणवीर सिंह की धुरंधर के पहले दिन के 28 करोड़ को धूल चटा दी है. फिल्म की जबरदस्त शुरुआत के बाद मेकर्स को उम्मीद है कि वीकेंड में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देगी.

'अखंडा 2' किस बारे में है?

इस सीक्वल में, नंदमुरी बालकृष्ण ने हिंदू धर्म के एक प्रखर रक्षक अखंडा के रूप में अपनी भूमिका दोहराई है. उनका सामना आदि पिनीसेट्टी से होता है, जो एक शक्तिशाली रहस्यवादी की भूमिका निभा रहे हैं और एक राक्षसी कंकाल को बुलाने में सक्षम हैं. फिल्म में कई ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस हैं, जिनकी फैंस ने खूब सराहना की है. फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो नंदमुरी बालकृषअम और आदि पिनीसेट्टी के अलावा संयुक्ता, हर्षाली मल्होत्रा ​​और कबीर दुहान सिंह ने भी अखंडा 2 में अहम रोल प्ले किए हैं.