'राका' के बाद बॉक्स ऑफिस पर अल्लू अर्जुन का बड़ा दांव, इन टॉप डायरेक्टर्स संग बना रहे मेगा प्लान

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन इस समय अपने करियर के एक शानदार मोड़ पर खड़े हैं. उन्होंने अपनी मेहनत और स्टाइल से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है. अब वो सिर्फ सफल फिल्में देने तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि एक ऐसी पहचान बनाना चाहते हैं जो सालों तक याद रखी जाए. हाल ही में उनके जन्मदिन पर उनकी नई फिल्म 'राका' का ऐलान हुआ, जिसने फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है. इस फिल्म में उनका लुक बहुत अलग और दमदार है, जिससे पता चलता है कि वो कुछ नया और बड़ा करने की तैयारी में हैं.

इन बड़े डायरेक्टर्स के साथ करेंगे काम

हिंदुस्तान टाइम्स की खबरों के अनुसार, 'राका' के बाद अल्लू अर्जुन निर्देशक लोकेश कनगराज के साथ एक नई फिल्म में नजर आएंगे. इन दोनों प्रोजेक्ट में वो साल 2027 तक बिजी रहेंगे. इसके अलावा, वो त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ भी दोबारा काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिनके साथ उन्होंने 'अला वैकुंठपुरमुलू' जैसी बड़ी हिट फिल्म दी थी. वहीं, संदीप रेड्डी वांगा और प्रशांत नील जैसे बड़े निर्देशकों के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है. ये दोनों निर्देशक भी अपने करियर में कई बड़ी और सफल फिल्में बना चुके हैं, इसलिए अगर ये प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो अल्लू अर्जुन का आने वाला समय और भी शानदार हो सकता है.

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2027 में रिलीज हो सकती है 'राका'

अल्लू अर्जुन पहले ही 'पुष्पा: द राइज' और 'पुष्पा: द रूल' जैसी फिल्मों से जबरदस्त सफलता हासिल कर चुके हैं. इन फिल्मों ने उन्हें पूरे देश में एक बड़े स्टार के रूप में पहचान दिलाई. अब वो 'राका' के जरिए निर्देशक एटली के साथ पहली बार काम कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी. यह फिल्म एक बड़े बजट की एक्शन और फैंटेसी फिल्म बताई जा रही है, जिसकी रिलीज 2027 में हो सकती है. अल्लू अर्जुन अब अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और उनकी आने वाली फिल्में इसकी तरफ इशारा करती है.