एक्शन से सस्पेंस थ्रिलर तक, 'डकैत' से पहले ओटीटी पर निपटा लें अदिवी शेष की ये 5 धांसू फिल्में

साउथ से लेकर बॉलीवुड तक एक्टिंग का लोहा मनवा चुके एक्टर अदिवी शेष इन दिनों फिल्म 'डकैत एक प्रेम कथा' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. इसे 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. आपको भी उनकी इस फिल्म का इंतजार है तो पहले ओटीटी पर अदिवी शेष की ये फिल्में भी देख सकते हैं, जिसमें एक्शन से सस्पेंस थ्रिलर तक कई मूवीज के नाम शामिल हैं. देखिए लिस्ट...

मेजर

महेश बाबू की निर्मित एक्शन थ्रिलर फिल्म 'मेजर' को साल 2022 में रिलीज किया गया था. ये सच्ची घटना से प्रेरित है, जिसमें मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की कहानी को दिखाया गया था. फिल्म में अदिवी के साथ ही साई मांजरेकर को भी कास्ट किया गया था. सैकनिल्क की रिपोर्ट की मानें तो फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 41.03 करोड़ रहा था जबकि इसने वर्ल्डवाइड 60.75 करोड़ का बिजनेस किया था. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

हिट द सेकंड केस

इस लिस्ट में अदिवी शेष की फिल्म 'हिट द सेकंड केस' का नाम भी शामिल है, जो हिट मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है. इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. ये फिल्म थियेटर से लेकर ओटीटी तक पर हिट रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के बजट में इंडिया में 25.92 करोड़ और वर्ल्डवाइड 41.85 करोड़ का बिजनेस किया था.

गुडाचारी

अदिवी शेष की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'गुडाचारी' को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. फिल्म के सीक्वल की शूटिंग भी जारी है. ऐसी फिल्में कम बजट में बनाने को लेकर एक्टर ने एक इंटरव्यू में हाल ही में कहा कि वह 500 रुपये के किराए वाले लॉन्ज में रुककर शूटिंग करते थे इसलिए ऐसी फिल्में कम बजट में बना लेते हैं. उनका मानना है कि वह फिल्म की सक्सेस पर फोकस करते हैं ना कि बजट पर.

इवारू

अदिवी शेष की एक और बेहतरीन फिल्म 'इवारू' है, जिसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. इसे साल 2019 में रिलीज किया गया था. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म ने रिलीज से पहले ही 10 करोड़ का बिजनेस कर लिया था. जबकि इसका बजट 8 करोड़ था. इसकी आईएमडीबी रेटिंग भी 8.1 है.

क्षणम

अदिवी शेष की 8.1 आईएमडीबी रेटिंग वाली सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'क्षणम' को सन नेक्स्ट और एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं. इसे 2016 में रिलीज किया गया था. इसमें अदिवी के साथ ही अदा शर्मा और अनुसूया भारद्वाज जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. फिल्म ने थियेटर में अच्छा खासा बिजनेस किया है.

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कम बजट में कैसे हिट दे देते हैं अदिवी शेष?

अदिवी शेष ने हाल ही में 'डिजिटल कमेंट्री' संग बातचीत में बताया कि वह कम बजट में इतनी बेहतरीन फिल्में कैसे दे देते हैं? तो इस पर उन्होंने कहा, 'कई बार प्रोड्यूसर्स के लिए ऑफ कैमरा के खर्चे ज्यादा हो जाते हैं. अगर मैं हैदराबाद आ रहा हूं तो मुझे मुंबई से हैदराबाद के लिए बिजनेस क्लास में आने की जरूरत नहीं है. हम जब हिमाचल में गुडाचारी शूट कर रहे थे तो प्रकाश राज किसी सिक्योरिटी इश्यू की वजह से परिवार के साथ पहुंच गए थे तो हम उन्हें मना नहीं कर सकते हैं. फिर सिर्फ तीन रूम ही बुक हो पाए सारा बजट उसी में निकल गया तो हम नाराज नहीं हुए. हमने 500 रुपये वाला लॉन्ज लिया. क्या फर्क पड़ता है? बस फर्क ये पड़ता है कि जो पर्दे पर दिखता है वो कमाल का दिखना चाहिए.'