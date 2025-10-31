"बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्य ने मुझे संपर्क किया था", मराठी एक्ट्रेस रुचिता जाधव का खुलासा

मुंबई बंधक कांड पर पूरे देश में चर्चा जारी है. पवई में 17 बच्चों को बंधक बनाने के आरोपी रोहित आर्य को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया. लेकिन अब इस मामले में मराठी एक्ट्रेस रुचिता जाधव ने बड़ा खुलासा किया है. रुचिता जाधव ने इस मामले को लेकर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए भावनात्मक पहलू उजागर किया है.

रोहित आर्य ने किया था रुचिता से संपर्क

अपनी पोस्ट में मराठी एक्ट्रेस रुचिता जाधव ने लिखा, ‘4 अक्टूबर को रोहित आर्या नाम के एक शख्स का मैसेज मुझे मिला था. ये शख्स खुद को एक फिल्ममेकर बता रहा था और उसने एक फिल्म प्रोजेक्ट के बारे में मुझे जानकारी दी थी. खास बात ये कि जिस फिल्म प्रोजेक्ट का जिक्र इस शख्स ने किया था वो एक होस्टेज सिचुएशन यानि बंधकों की स्थिति पर था.’





फिल्म प्रोजेक्ट पर हुई थी बात

रुचिता ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, ‘एक एक्ट्रेस होने के नाते मुझे इसमें दिलचस्पी आई और मैंने उस शख्स की बात सुनी. 23 अक्टूबर को खुद को रोहित आर्या बता रहे इस शख्स ने मुझसे 27, 28 या 29 अक्टूबर को मुलाकात के लिए पूछा था. जिस पर मैंने 28 अक्टूबर को मिलने की बात कही थी. फिर 27 अक्टूबर को रोहित आर्या ने पवई के एक स्टूडियो की लोकेशन भेजकर मुझे आने की रिक्वेस्ट की थी.’





रुचिता ने कर दी मीटिंग कैंसिल

खास बात ये कि रुचिता घरेलू वजहों से इस मीटिंग को अटैंड नहीं कर पाईं और वो रोहित आर्या से मिलने नहीं गई थीं. फिर 31 अक्टूबर को जब रुचिता ने खबरों में पवई बंधक कांड के बारे में देखा तो वो सन्न रह गईं. रुचिता ने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘मैं सोचकर ही कांप उठी कि अगर मैं उस दिन रोहित से मिलने गई होती तो ना जाने क्या होता. मैं भगवान और अपने परिवार की शुक्रगुजार हूं कि मैंने सही वक्त पर मीटिंग कैंसिल कर दी थी.’





‘हमें सतर्क रहना चाहिए’

रुचिता ने अपने पोस्ट के आखिर में लिखा है कि ये घटना मुझे याद दिलाती है कि नए लोगों से काम को लेकर बातचीत करें तो बेहद सतर्क रहने की जरूरत है. हमेशा अपने परिवार या फिर दोस्तों को बताकर ही किसी मीटिंग के लिए घर से निकलें.





