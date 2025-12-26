'धुरंधर' को टक्कर देने जापान पहुंची 'एनिमल', पोस्टर देख एक्साइडेट हुए फैंस

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजन'धुरंधर' को टक्कर देने जापान पहुंची 'एनिमल', पोस्टर देख एक्साइटेड हुए फैंस

'धुरंधर' को टक्कर देने जापान पहुंची 'एनिमल', पोस्टर देख एक्साइटेड हुए फैंस

Animal Japan Release: रणबीर कपूर और संदीप रेड्डी वांगा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एनिमल' जापान में कमाई करने के लिए तैयार है. इससे पहले जापान की बॉक्स ऑफिस पर कई भारतीय फिल्में अच्छा परफॉर्म कर चुकी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Dec 2025 06:53 AM (IST)
रणबीर कपूर और संदीप रेड्डी वांगा की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘एनिमल’ अब जापान में भी रिलीज होने जा रही है. मेकर्स ने फिल्म का जापानी पोस्टर जारी कर दिया है.इसके साथ इसकी रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है. एनिमल 13 फरवरी 2026 को जापान के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. मेकर्स ने फिल्म का जापानी पोस्टर शेयर कर इस बारे में बताया.

आपको बता दें कि संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर, बॉबी देओल और तृप्ति डिमरी नजर आए हैं.  

बनीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
एनिमल दिसंबर 2023 में भारत में रिलीज़ हुई थी. रिलीज़ होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. फिल्म ने भारत में करीब 553 करोड़ रुपये कमाए जबकि दुनिया भर में इसका कलेक्शन लगभग 915 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. इसी वजह से एनिमल अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में गिनी जाने लगी.

 

 

1000 करोड़ क्लब में शामिल होगी फिल्म
अब फिल्म जापान में रिलीज होने जा रही है. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अब इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन  1000 करोड़ तक पहुंच जाएगा. हालांकि इस बीच रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने एनिमल के ग्लोबल कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, धुरंधर दुनिया भर में 1000 से 1100 करोड़ रुपये तक कमा सकती है.

जापान में छाई रही भारतीय फिल्में
पिछले कुछ सालों में भारतीय फिल्मों को जापान में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म आरआरआर ने वहां करीब 150 करोड़ रुपये की कमाई की थी. केजीएफ: चैप्टर 2 को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया था. ऐसे में अगर एनिमल को भी जापान में अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो फिल्म की कमाई और बढ़ सकती है.

Published at : 26 Dec 2025 06:53 AM (IST)
Japan Ranbir Kapoor Animal Movie
