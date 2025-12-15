'आज मेरे लिए बहुत मुश्किल दिन है...' अपने बर्थडे पर प्रिया सचदेव को याद आए पति संजय कपूर
Priya Sachdev Emotional Post: प्रिया सचदेव ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपने दिवंगत पति संजय कपूर को याद किया. उन्होंने अपने पोस्ट में बताया कि उन्हें संजय की कमी हर दिन महसूस होती है.
दिवंगत संजय कपूर के निधन के बाद उनकी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर ने आज अपना पहला जन्मदिन मनाया. ये दिन उनके लिए बेहद मुश्किल और दुख देने वाला पल साबित हुआ. इस खास मौके पर प्रिया ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर संजय के पुराने ट्वीट का स्क्रीनशॉट को शेयर किया, जिसमें संजय ने प्रिया को जन्मदिन की बधाई दी थी.
संजय कपूर ने अपनी पोस्ट में प्रिया के लिए खास मैसेज दिया था. जिसमें लिखा था- 'जब मैं अपनी खुशियों को गिनता हूं तो तुम्हें दो बार गिनता हूं. तुम हमारे परिवार का दिल हो, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, और हमारे बच्चों की सबसे बेहतरीन मां हो. हमारी ज़िंदगी को अपनी गर्मजोशी, प्यार और कभी न खत्म होने वाली खुशी से भरने के लिए धन्यवाद. हम तुमसे शब्दों से ज्यादा प्यार करते हैं. मेरी हमेशा की पार्टनर को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई.'
पति को याद कर हुईं इमोशनल
संजय कपूर के इस विश को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए प्रिया काफी इमोशनल हो गईं. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा- 'आज मेरे लिए एक मुश्किल दिन है. मैं हमेशा तुम्हारे बर्थडे कार्ड और विशेज का इंतजार करती थी. वो तुम्हारे प्यार, स्नेह और मेरे लिए तुम्हारी तारीफ से भरे होते थे. जब मैंने अपनी जिंदगी का प्यार खो दिया है, तो मैं अपनी जिंदगी का जश्न कैसे मना सकती हूं.'
View this post on Instagram
प्रिया ने आगे लिखा- 'छोटे-छोटे पलों में, मुझे तुम अपने करीब महसूस होते हो. आज बच्चों ने मेरे लिए एक बर्थडे कार्ड बनाया और सफीरा ने मुझे आधी रात को विश किया. ये मेरे लिए काफी है. बच्चों के जरिए, मुझे वही प्यार और तारीफ दिखती है जो तुम्हारे मन में मेरे लिए थी और मुझे पता है कि तुम अभी भी हमारे साथ हो.'
View this post on Instagram
पोलो खेलते समय आया हार्ट अटैक
रिपोर्ट्स के मुताबिक, संजय की मौत 12 जून को यूनाइटेड किंगडम के लंदन में पोलो खेलते समय हार्ट अटैक से हुई थी. उनका अंतिम संस्कार 19 जून को साउथ दिल्ली के लोधी रोड श्मशान घाट पर परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में किया गया. बता दें कि संजय सोना कॉमस्टार के चेयरमैन थे. प्रिया उनकी तीसरी बीवी हैं. इससे पहले संजय ने करिश्मा कपूर और नंदिता महतानी से शादी की थी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL