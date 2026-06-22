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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीअविनाश अग्रवाल कौन हैं? समय रैना के लेटेंट शो में डोनाल्ड ट्रंप बनकर छाए, आलिया भट्ट का मजाक उड़ाया

अविनाश अग्रवाल कौन हैं? समय रैना के लेटेंट शो में डोनाल्ड ट्रंप बनकर छाए, आलिया भट्ट का मजाक उड़ाया

Who Is Avinash Agarwal: समय रैना के शो पर आलिया भट्ट का मजाक उड़ाने वाले कॉमेडियन अविनाश अग्रवाल जमकर वायरल हो रहे हैं. चलिए जानते हैं कि आखिर अविनाश अग्रवाल कौन हैं?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 22 Jun 2026 01:16 PM (IST)
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Who Is Avinash Agarwal: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस आलिया भट्ट हाल ही में समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के दूसरे सीजन पर पहुंची थीं. इस दौरान आलिया का समय रैना और उनके शो पर एक अन्य कॉमेडियन ने जमकर मजाक उड़ाया था. आलिया भट्ट कुछ बोल पाती इससे पहले ही अविनाश अग्रवाल नाम के स्टैंड अप कॉमेडियन ने कुछ ऐसा कहा जिसने सारी महफिल ही लूट ली. आइए जानते हैं कि आखिर आलिया भट्ट का मजाक उड़ाने वाले अविनाश अग्रवाल कौन हैं?

अविनाश ने बंद की आलिया की बोलती

अविनाश अग्रवाल स्टैंडप कॉमेडियन हैं. हाल ही में जब समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के दूसरे सीजन के पहले एपिसोड में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ अपनी अपकमिंग फिल्म 'अल्फा' के प्रमोशन के लिए पहुंची थीं तो अविनाश ने सभी के सामने आलिया की बोलती बंद कर दी थी. आलिया माइक पर कुछ कहने वाली थी और उन्हें समय लग रहा था तब डोनाल्ड ट्रंप के गेटअप में नजर आए अविनाश ने कहा, 'कोई उन्हें एक स्क्रिप्ट और एक डायरेक्टर दे दो.'

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ें: 'मैं पसंद नहीं हूं, तो मुझे मत देखिए...' जब नेपोटिज्म पर भड़क गईं आलिया भट्ट, दिया था मुंहतोड़ जवाब

कौन हैं अविनाश अग्रवाल?

अविनाश अग्रवाल 'इंडियन ट्रंप' के नाम से मशहूर हैं. उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम बायो में इंडियन ट्रंप लिख रखा है. वो हूबहू अमेरिकी प्रेजिडेंट डॉनल्ड ट्रंप की तरह एक्सप्रेशन देते हैं और उन्हीं की तरह आवाज भी निकालते हैं. एक कॉमेडियन होने के अलावा उनकी पहचान राइटर, वॉइस आर्टिस्ट और शो होस्ट के रूप में भी हैं. वो लंबे वक्त से थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स की दुनिया से जुड़े हुए हैं. अविनाश लाइव स्टेज शोज भी करते हैं. टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म 'बुकमाईशो' के मुताबिक़ वो अब तक देशभर में 200 से ज्यादा शो कर चुके हैं.

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ें: समय रैना ने आलिया भट्ट को जमकर किया रोस्ट, एक्ट्रेस बोलीं- आकर पछतावा हो रहा है

सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स

बता दें कि अविनाश के इंस्टाग्राम पर 2 लाख 72 हजार फॉलोअर्स है. वो अब तक 990 पोस्ट कर चुके हैं. अब वो अचानक से आलिया भट्ट का मजाक उड़ाने के बाद चर्चाओं में आ गए हैं. लोग उनकी कॉमेडी और टाइमिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं. खुद समय रैना भी उनकी कॉमेडी का लोहा मान चुके हैं. समय रैना के शो के लेटेस्ट एपिसोड के बाद उनके फॉलोअर्स तेजी से बढे हैं. लोग उन्हें लगातार सोशल मीडिया और इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
Alia Bhatt Avinash Agarwal
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