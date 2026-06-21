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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडIndia Got Latent S2: समय रैना ने आलिया भट्ट को जमकर किया रोस्ट, एक्ट्रेस बोलीं- आकर पछतावा हो रहा है

India Got Latent S2: समय रैना ने आलिया भट्ट को जमकर किया रोस्ट, एक्ट्रेस बोलीं- आकर पछतावा हो रहा है

India Got Latent S2: 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के दूसरे सीजन के पहले एपिसोड में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ बतौर गेस्ट शामिल हुईं. इस दौरान समय रैना ने जमकर 'अल्फा' एक्ट्रेस आलिया भट्ट को रोस्ट किया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 21 Jun 2026 03:22 PM (IST)
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कॉमेडियन समय रैना अपने पॉपुलर शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के दूसरे सीजन के साथ लौट आए हैं. शो का पहला एपिसोड नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर स्ट्रीम हो चुका है, जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस सीजन के पहले एपिसोड में आलिया भट्ट और शरवरी बतौर गेस्ट नजर आईं. दोनों हसीनाएं अपनी अपकमिंग फिल्म 'अल्फा' के प्रमोशन के लिए पहुंची थीं. शो के दौरान समय रैना ने अपने खास अंदाज में आलिया को जमकर रोस्ट किया, जिससे माहौल और भी मजेदार हो गया. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

समय रैना ने उड़ाया आलिया भट्ट की फिल्म का मजाक
शो के दौरान समन रैना ने आलिया का वेलकम किया. उन्होंने कहा, 'आलिया जी, सबसे पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप यहां हैं.' इस पर एक्ट्रेस बोलीं, 'हां, मुझे अभी थोड़ा पछतावा हो रहा है.' तभी कॉमेडियन बोले, 'मैंने भी 'जिगरा' देखकर पछतावा किया था.' ये सुनते ही वहां मौजूद सभी दर्शक हंस-हंसकर लोटपोट हो गए. कॉमेडियन आगे बोले, 'सच कहूं, तो आपके बगल में बैठकर थोड़ा नर्वस हूं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूं, आपके पति (रणबीर कपूर) का.'

यहां कैमरे आप पर हैं...
समय यहीं नहीं रुके, उन्होंने आलिया को कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 के लिए भी एक्ट्रेस का मजाक उड़ा. समय ने कहा, 'आलिया जी, आप इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं. आपकी फिल्मों ने 5000-6000 करोड़ रुपए की कमाई की है. आपके पास इतने फिल्मफेयर अवॉर्ड हैं, नेशनल अवॉर्ड है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड है. फिर आप यहां आखिर क्यों आई हैं? 'लेटेंट' में आने की क्या जरूरत थी? कहां कान्स, कहां लेटेंट, लेकिन यहां कैमरे आप पर हैं.' ये सुनते ही आलिया अपनी हंसी रोक नहीं पाईं. लोग भी जोर-जोर से हूटिंग करने लगते हैं.

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यहां फनी हो गईं आलिया जी...
आलिया ने समय को जवाब देते हुए कहा, 'नहीं-नहीं समय, सच कहूं तो हम सभी ये बात पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि हमें हंसाने के लिए हम सब कपिल शर्मा के बहुत आभारी हैं.' फिर समय ने कहा, 'वाह! आलिया जी, यहां फनी हो गईं आप. जाकिर भाई के साथ क्या हो गया था?'

शरवरी वाघ को किया पहचानने से इनकार
इसके अलावा शो में शरवरी वाघ भी गेस्ट के तौर पर पहुंचीं. समय रैना ने मजाक में उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया. जब शरवरी से पूछा गया कि क्या उन्होंने लेटेंट के एपिसोड देखे हैं तो एक्ट्रेस ने कहा, 'मैंने शो के वीडियो न्यूज चैनलों पर देखे हैं.' बता दें कि शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के दूसरे सीजन के पहले ही एपिसोड ने रिलीज होते ही धमाल मचा दिया है और दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चा बटोर रहा है.

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Published at : 21 Jun 2026 03:20 PM (IST)
Tags :
Alia Bhatt Samay Raina India Got Latent S2
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