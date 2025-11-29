तमिल रॉम-कॉम ‘आन पावम पोल्लथतु’ आ चुकी है ओटीटी पर, जानें कहां देख सकते हैं फिल्म

रियो राज और मालविका मनोज की फिल्म 'आन पावम पोल्लथतु' 31 अक्टूबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. वहीं अब ये फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है, जो लोग इस फिल्म को थिएटर में नहीं देख पाए थे, वो अब इसे आसानी से देख सकते हैं. इस फिल्म को रिलीज के समय दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से अच्छे रिव्यू मिले थे.

ओटीटी पर देखें यहां

कलैयारासन थांगवेल के निर्देशिन में बनी ये तमिल फिल्म 28 नवंबर 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है. जो दर्शक इस फिल्म को थिएटर्स में नहीं देख पाए थे, वे अब इसे ओटीटी पर आराम से देख सकते हैं.

तमिल में बनाई गई इस फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज किया गया है, जिनमें तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ शामिल हैं. बताया जा रहा है कि दर्शकों को अंग्रेज़ी सबटाइटल्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे.

फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी शिवा और उनकी पत्नी शक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है. दोनों की शादी शुरुआत में अच्छी चलती है क्योंकि वे एक-दूसरे को समझते हैं और उनके विचार मॉडर्न हैं. लेकिन शादी के 400 दिन बाद चीजें बिगड़ने लगती हैं. फिल्म की शुरुआत में शिवा डिवोर्स के लिए वकील के पास जाते हैं, जिससे उनकी शादी में हुई समस्याओं की कहानी फ्लैशबैक के जरिए सामने आती है. फिल्म में शिवा बताते हैं कि उनके और शक्ति के बीच समस्याएँ कैसे बढ़ीं, जैसे कि शक्ति उन्हें वकील की मदद से घर से बाहर निकाल देती हैं.

कहानी में इमोशनल और मजेदार पलों को अच्छे से मिलाया गया है. शिवा और शक्ति के वकील, नारायणन और लक्ष्मी, भी कभी पति-पत्नी रह चुके हैं, जो कोर्टरूम ड्रामा में एक अलग ट्विस्ट जोड़ता है. फिल्म में ड्रामा और इमोशनल पलों का मेल दिखाया गया है ताकि यह पता चले कि क्या शिवा और शक्ति अपने मतभेद सुलझा पाएंगे या उनका रिश्ता सच में टूट चुका है.

फिल्म की कास्ट

फिल्म में RJ विनेशकांत, शीला राजकुमार, जेनसन दिवाकर, ए. वेंकटेश, राजा रानी पंडियन, उमा रामाचंद्रन, रेशमी कार्तिकेयन, अनुपमा कुमार, एलांगो कुमारन, अनिरुथ, दीपा शंकर और कई कलाकार भी हैं.

फिल्म के डायरेक्टर कलैयारासन थांगवेल हैं, जिन्होंने सिवकुमार मुरुगेशन के साथ मिलकर इसकी कहानी और पटकथा लिखी है. इसे वेदिकारनपट्टी एस और शक्तिवेल की प्रोडक्शन कंपनी ड्रमस्टिक्स प्रोडक्शन्स के तहत बनाया गया है.

फिल्म का संगीत सिद्धु कुमार ने दिया है, कैमरा कार्य माधेश मणिकम ने संभाला है और एडिटिंग वरुण केजी ने की है. बता दें रियो राज ने आन पावम पोल्लथतु से पहले गोपिका रमेश के साथ रोमांटिक कॉमेडी ‘स्वीटहार्ट!’ में काम किया था. उन्होंने विक्रम प्रभु की फिल्म ‘लव मैरिज’ में भी एक छोटा सा रोल किया था.