इस वीकेंड OTT पर 5 नई हॉलीवुड फिल्में भी आ धमकी, देख डालें तुरंत

2025 के आखिरी महीने में कई जबरदस्त मूवीज ओटीटी पर रिलीज हुई. अगर आप इस वीकेंड घर बैठे सर्दियों को एंजॉय करना चाहते हैं और कुछ अच्छा देखने का प्लान कर रहे हैं तो ये फिल्में आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन बन सकती है. हाल ही में हॉलीवुड की ये फिल्में ओटीटी पर रिलीज हुई और अपनी कहानी से दर्शकों को इंप्रेस कर रही है. नोट कर लीजिए इन सभी फिल्मों के नाम.

ओटीटी पर रिलीज हुई ये नई फिल्में

1. ट्रोल 2

ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई मूवी ट्रोल का सिक्वल है. 1 दिसंबर को ये एपिक मॉन्स्टर ओटीटी पर रिलीज हुई और तभी से ये दर्शकों को एंटरटेन कर रही है. 'ट्रोल 2' में आपको बढ़िया सस्पेंस देखने को मिला. नेटफ्लिक्स पर ये मूवी आप एंजॉय कर सकते हैं.

2. ओह. वॉट. फन

इस फिल्म की कहानी को एक मां के नजरिए से दर्शकों के सामने पेश किया है जिसकी फैमिली हमेशा ही उसे नीचा दिखाती है. ये फैमिली क्रिसमस की तैयारियां करती हैं तभी क्लेयर परिवार को उसके वजूद का एहसास दिलाने का प्लान बनाती है. प्राइम वीडियो पर ये फैमिली ड्रामा इस वीकेंड के लिए एक परफेक्ट वॉच होगा.

3. द वेलिंग

ये स्पेनिश-फ्रेंच फिल्म 5 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई. इसकी कहानी काफी दिलचस्प है जो आपको अंत तक बांधे रखेगी. फिल्म में तीन औरतों की कहानी दिखाई गई है जो तीन अलग-अलग टाइम पीरियड में जी रही हैं. लेकिन एक सुपरनैचुरल पावर है जो उन्हें परेशान कर रहा है. प्राइम वीडियो पर ये मूवी अवेलेबल है.

4. ट्रॉन: एरेस

इस फ्रेंचाइजी ने हमेशा ही साइंस फिक्शन की दुनिया में कमाल का काम किया है. फिल्म की कहानी एक डिजिटल प्रोग्राम एरेस की है जिसे वर्चुअल वर्ल्ड से असली दुनिया में भेजा जाता है. फिल्म में AI और टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल के बारे में दिखाया गया है. प्राइम वीडियो पर ये फिल्म 2 दिसंबर से स्ट्रीम कर रही है.

5. जे केली

डायरेक्टर नोआ बाउम्बाच की ये फिल्म सेल्फ डिस्कवरी की कहानी बयां करता है. फिल्म तब शुरू होती है जब हॉलीवुड का एक पॉपुलर स्टार अपने मैनेजर के साथ यूरोप के ट्रिप पर निकलता है. इस सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस में उसे कई चीजों का एहसास होता है. मूवी काफी दिलचस्प है और नेटफ्लिक्स पर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं?