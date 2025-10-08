'वॉर 2' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें कब और कहां देख सकते हैं ऋतिक रोशन की फिल्म

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 सिनेमाघरों पर धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है. वॉर 2 से जूनियर एनटीआर ने बॉलीवुड में कदम रखा है और आते ही छा गए हैं. फिल्म में ऋतिक और जूनियर एनटीआर के साथ कियारा आडवाणी अहम किरदार निभाती नजर आईं हैं. अब इन तीनों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए तैयार हो जाइए.

कब और कहां होगी रिलीज

वॉर 2 की ओटीटी रिलीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पर हो गई है. ये फिल्म 1-2 नहीं बल्कि 3 भाषाओं में ओटीटी पर रिलीज होगी. वॉर 2 नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर वॉर 2 का पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी है. उन्होंने लिखा- 'दोगुना गुस्सा, दोगुना रैंपेज. वॉर के लिए तैयार हैं? नेटफ्लिक्स पर 9 अक्टूबर को देखें वॉर 2.' ये फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगू में रिलीज होगी.