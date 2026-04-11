'उस्ताद भगत सिंह' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीUstaad Bhagat Singh OTT Release: 'उस्ताद भगत सिंह' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे पवन कल्याण की ये फिल्म

Ustaad Bhagat Singh OTT Release: 'उस्ताद भगत सिंह' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे पवन कल्याण की ये फिल्म

Ustaad Bhagat Singh OTT Release: पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' सिनेमाघरों में एक महीना पूरा होने से पहले ही ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. मेकर्स ने इसके डिजिटल डेब्यू को कंफर्म कर दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 11 Apr 2026 03:01 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ एक्टर पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई. वहीं फैंस इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है. चलिए यहां जानते हैं ये फिल्म किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब और कहां रिलीज होगी?

'उस्ताद भगत सिंह' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?
'उस्ताद भगत सिंह' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ है और ये अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. बता दें कि मेकर्स ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को फिल्म के राइटर्स बेच दिए हैं. पहले कहा जा रहा था कि फिल्म 23 अप्रैल को ओटीटी पर आ सकती है. वहीं अब मेकर्स ने फिल्म की ऑफिशियल रिलीज की तारीख कंफर्म कर दी है. ये फिल्म 16 अप्रैल को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी.  ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को हिंदी, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम और तमिल भाषा में देख सकेंगे.

'उस्ताद भगत सिंह' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन?
फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन धमाकेदार रहा और फिल्म ने पहले दिन 34.75 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया था, लेकिन फिर गुजरते दिन के साथ फिल्म का कलेक्शन कम होता गया और . अपना बजट तक नहीं निकाल पाई. बता दें कि इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड लेवल पर 96.36 करोड़ रुपए का कुल कलेक्शन किया था. वहीं फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए था.  

'उस्ताद भगत सिंह' की कहानी?
फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म पवन कल्याण ने ऐसे पुलिसवाले का रोल प्ले किया है, जो बहाजुर और साहसी है और हमेशा गलत के खिलाफ खड़ा रहता है. फिल्म में एक्शन और इमोशनंस दोनों है और अभिनेता 54 साल की उम्र में भी धमाकेदार एक्शन करते दिखे हैं.

'उस्ताद भगत सिंह' का निर्देशन हरीश शंकर ने किया है. फिल्म की कमाई की धीमी रफ्तार पर निर्देशक ने कहा था कि उनके लिए फिल्म को रिलीज करना दूसरी फिल्म से प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सिनेमा का उत्सव है, निर्देशक ने यह बयान फिल्म धुरंधर-2 के साथ क्लैश पर कहा था.

Published at : 11 Apr 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Pawan Kalyan Box Office Ustaad Bhagat Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
Ustaad Bhagat Singh OTT Release: 'उस्ताद भगत सिंह' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे पवन कल्याण की ये फिल्म
'उस्ताद भगत सिंह' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
ओटीटी
OTT पर छाई 1 घंटे 53 मिनट की ये फिल्म, 6.2 मिलियन व्यूज के साथ कई देशों में कर रही ट्रेंड
ओटीटी पर छाई 1 घंटे 53 मिनट की ये फिल्म, 6.2 मिलियन व्यूज के साथ कई देशों में कर रही ट्रेंड
ओटीटी
नहीं कोई ओटीटी का सब्सक्रिप्शन, तो जी5 पर फ्री में देख डालिए ये फिल्में, नंबर 1 पर 8 साल पुरानी मूवी का जलवा
नहीं कोई ओटीटी का सब्सक्रिप्शन, तो जी5 पर फ्री में देख डालिए ये फिल्में
ओटीटी
OTT पर तहलका मचा रही 1 घंटे 55 मिनट की ये हॉरर फिल्म, IMDb रेटिंग है शानदार, हर सीन में है सस्पेंस
ओटीटी पर तहलका मचा रही 1 घंटे 55 मिनट की ये हॉरर फिल्म, आईएमडीबी रेटिंग है शानदार, हर सीन में है सस्पेंस
Advertisement

वीडियोज

'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
बर्गर के अंदर निकला जिंदा कॉकरोच, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!
Islamabad Meeting से पहले बढ़ा तनाव, क्या निकलेगा कोई हल?
शांतिपथ पर लेबनान वाला 'डायवर्जन'
Voter List में Mamata Banerjee या EC का 'खेला'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के लिए फौजी वर्दी, अमेरिका के लिए सूट-बूट... पाकिस्तान पहुंचे दोनों डेलीगेशन के स्वागत में आसिम मुनीर ने क्यों बदली ड्रेस?
ईरान के लिए फौजी वर्दी, US के लिए सूट-बूट... PAK पहुंचे दोनों डेलीगेशन के स्वागत में मुनीर ने क्यों बदली ड्रेस?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी SIR में फंस गई बीजेपी! समाजवादी पार्टी की भी धड़कनें बढ़ीं, इन सीटों पर कट गए बंपर वोट
यूपी SIR में फंस गई बीजेपी! समाजवादी पार्टी की भी धड़कनें बढ़ीं, इन सीटों पर कट गए बंपर वोट
इंडिया
संसद भवन में आमने-सामने PM मोदी और राहुल गांधी, दोनों के बीच क्या हुई बात, देखें VIDEO
संसद भवन में आमने-सामने PM मोदी और राहुल गांधी, दोनों के बीच क्या हुई बात, देखें VIDEO
आईपीएल 2026
पूर्व दिग्गज ने कर दी IPL 2026 के फाइनल की भविष्यवाणी, RCB या MI नहीं, इस टीम का लिया नाम
पूर्व दिग्गज ने कर दी IPL 2026 के फाइनल की भविष्यवाणी, RCB या MI नहीं, इस टीम का लिया नाम
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 Box Office: 'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
इंडिया
Explained: असदुद्दीन ओवैसी, गुलाम नबी और अब हुमायूं कबीर... क्या यह मुस्लिम नेता बीजेपी को पहुंचाते फायदा? पढ़ें एनालिसिस
ओवैसी, गुलाम नबी और अब हुमायूं... क्या यह मुस्लिम नेता बीजेपी को पहुंचाते फायदा? पढ़ें एनालिसिस
ट्रेंडिंग
Viral Video: गजब! तेल संकट के बीच कुत्ते की पीठ पर टंकी रख पेट्रोल भरवाने पहुंचा शख्स, वीडियो देख आएगी हंसी
गजब! तेल संकट के बीच कुत्ते की पीठ पर टंकी रख पेट्रोल भरवाने पहुंचा शख्स, वीडियो देख आएगी हंसी
नौकरी
NHAI Internship 2026: नेशनल हाइवे ऑथोरिटी में 2 महीने की पेड इंटर्नशिप का मौका, हर महीने मिलेंगे 20 हजार; जल्दी करें आवेदन
नेशनल हाइवे ऑथोरिटी में 2 महीने की पेड इंटर्नशिप का मौका, हर महीने मिलेंगे 20 हजार; जल्दी करें आवेदन
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
Embed widget