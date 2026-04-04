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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीTu Yaa Main OTT Release: शनाया कपूर और आदर्श गौरव की फिल्म होगी OTT पर रिलीज, जानें कब और कहा देखें

Tu Yaa Main OTT Release: शनाया कपूर और आदर्श गौरव की फिल्म होगी OTT पर रिलीज, जानें कब और कहा देखें

Tu Yaa Main OTT Release: शनाया कपूर और आदर्श गौरव स्टारर फिल्म 'तू या मैं' सिनमाघरों के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी दर्शकों का एंटरटेनमेंट करने आ रही है. जानें कब और कहां देखें ये फिल्म.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 04 Apr 2026 11:48 PM (IST)
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शनाया कपूर और आदर्श गौरव स्टारर फिल्म 'तू या मैं' 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म दर्शकों की मिली जुली प्रतिक्रिया ही मिली थी. थिएटर में मिले रिस्पॉन्स के बाद अब ये फिल्म जल्दी ही ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. फिल्म को थिएटर्स में तो खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला है. लेकिन हो सकता है कि ओटीटी पर आने के बाद इसकी किस्मत चमक जाए और यहां पर इसे लोग पसंद करें.

कब और कहां होगी रिलीज?
सिनेमा एक्सप्रेस की रिपोर्ट की मानें तो इस फिल्म के स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए हैं. ऐसे में ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज होगी. ये फिल्म ओटीटी पर इसी महीने की 10 तारीख यानी 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है. फिल्म पिछले आठ हफ्तों से सिनेमाघरों में लगी हुई थी, जिसे खासा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया. पहले 'बॉर्डर 2' की वजह से और बाद में इस फिल्म की ऑडियंस को 'ओ रोमियो' ने अपने पास बुला लिया. ऐसे में ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई और फ्लॉप हो गई.

ओटीटी पर मिल सकता है प्यार
हालांकि हो सकता है कि शनाया कपूर और आदर्श गौरव की इस फिल्म को सिनेमाघरों में ऑडियंस ने पसंद नहीं किया. लेकिन हो सकता है कि इसे ओटीटी पर दर्शक पसंद करें. अक्सर ऐसा कई फिल्मों के साथ हुआ है. जिन्हें थिएटर्स में खासी ऑडियंस नहीं मिलती है उनको ओटीटी पर लोग देखना काफी पसंद करते हैं. ऐसा ही इस सर्वाइवल थ्रिलर के साथ भी हो सकता है. हालांकि इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर फिलहाल मेकर्स ने कुछ भी अनाउंस नहीं किया है.

बता दें कि ये फिल्म बिजॉय नाम्बियार के निर्देशन में बनी थी. फिल्म में शनाया कपूर और आदर्श गौरव मुख्य किरदार में नजर आए थे. ये कहानी एक यंग इंफ्लुएंसर कपल्स की थी जो एक वेकेशन और शूट के लिए एक जगह पर आते हैं. यहां पर ये दोनों एक पूल में फंस जाते हैं जहां एक आदमखोर मगरमच्छ इनकी जान का दुश्मन बन जाता है. यही इस सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म की कहानी है. सैकनिल्क के मुताबिक इस फिल्म ने इंडिया में 8.47 करोड़ का कारोबार किया था.

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Published at : 04 Apr 2026 11:48 PM (IST)
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