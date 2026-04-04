'रामायण' में हुई अमिताभ बच्चन के दामाद की एंट्री! रणबीर कपूर की फिल्म में बनेंगे 'इंद्र देव'

इन दिनों रणबीर कपूर की 'रामायण' फिल्म का काफी बज है. जब से इस फिल्म से रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक टीजर के साथ सामने आया है, तभी से इस फिल्म को लेकर चर्चाएं और भी तेज हो गई हैं. इस फिल्म से लगातार नए- नए स्टार्स के जुड़ने की खबरें भी सामने आ रही हैं. अब हाल ही में खबरें हैं कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के दामाद भी एक अहम भूमिका निभाते नजर आने वाले हैं.

किस एक्टर की हुई एंट्री?

दरअसल न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक इस 'रामायण' फिल्म में अमिताभ बच्चन के दामाद और एक्टर कुणाल कपूर की एंट्री हो गई है. कुणाल इस फिल्म में 'इंद्रदेव' का किरदार निभाने वाले हैं. ऐसी खबरें पिछले साल से ही चल रही हैं, लेकिन अब एक बार फिर से कुणाल कपूर की एंट्री और उनके सीक्वेंस को लेकर जोर- शोर से चर्चा शुरू हो गई है. हालांकि फिलहाल इसको लेकर फिल्म की टीम या मेकर्स की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है. तो वहीं कुणाल कपूर ने भी इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है.

View this post on Instagram A post shared by Kunal Kapoor (@kunalkkapoor)

'रावण' और 'इंद्रदेव' के बीच होगा भीषण युद्ध

खबरों की मानें तो फिल्म में रावण के किरदार में नजर आने वाले यश और कुणाल कपूर के बीच जोरदार युद्ध दिखाया जाएगा. ये सीक्वेंस काफी ग्रैंड और जोरदार दिखाया जाने वाला है. ऐसे में इस एक सीक्वेंस के लिए काफी एक्साइटमेंट देखा जाने वाला है. इसके अलावा फिल्म में काजल अग्रवाल मंदोदरी के किरदार में नजर आने वाली हैं. शीबा चड्ढा, आदिनाथ कोठारे, अरुण गोविल जैसे कलाकार भी नजर आने वाल हैं.

राहा को 'रामायण' की कहानी सुनाते हैं रणबीर

वहीं हाल ही में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च ईवेंट के मौके पर रणबीर कपूर ने बताया कि उनकी बेटी राहा की भी 'रामायण' में बहुत दिलचस्पी है. रणबीर भी उसे इसकी कहानियां सुनाते हैं. साथ ही साथ वो शूटिंग के समय भी बहुत इंटरेस्ट लेकर रणवीर से सवाल किया करती थीं. रणबीर ने बताया कि उनके पूरे परिवार के DNA में ही रामायण बसी है.