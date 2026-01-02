'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' अपने अनोखे टाइटल की अनाउंसमेंट के बाद से ही रोमांटिक कॉमेडी के शौकीनों के बीच चर्चा में बनी हुई है. कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर ये फिल्म क्रिसमस 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. लॉन्ग वीकेंड के बावजूद, 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई है. हालांकि फैंस इसकी ओटीटी रिलीज का भी इंतजार कर रहे हैं. चलिए यहां जानते हैं ये फिल्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब डेब्यू करेगी?

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' OTT पर कहां देखें?

कार्तिक आर्यन स्टारर 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की ओटीटी डिटेल्स आ गई हैं. जिसके मुताबिक ये रोमांटिक क़मेडी फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी. इसके थिएट्रिकल वर्जन के ओपनिंग क्रेडिट्स में भी बताया गया है. प्राइम वीडियो इस फिल्म का ऑफिशियल स्ट्रीमिंग पार्टनर है.

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' OTT पर कब रिलीज होगी?

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अभिनीत यह फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कब आएगी, इस बारे में बात करें तो, आमतौर पर किसी भी थिएट्रिकल फिल्म की ओटीटी रिलीज छह से आठ हफ्ते की ड्यूरेशन के बीच होती है. इसलिए, हम उम्मीद कर सकते हैं कि तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी 5 फरवरी से 19 फरवरी, 2026 के बीच अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हो जाएगी. हालांकि, न तो फिल्म निर्माताओं और न ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने आधिकारिक तौर फिलहाल इस फिल्म की ओटीटी रिलीज की तारीख कंफर्म की है.

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस काफी ठंडी रही है. इसकी वजह ये है कि इसे दिसंबर में रिलीज़ हुई रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर (2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म) और जेम्स कैमरून की अवतार: फायर एंड ऐश जैसी बड़ी फिल्मों से मुकाबला करना पड़ा. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने 7.75 करोड़ से खाता खोला था. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 8वें दिन 1.35 करोड़ का कलेक्शन किया. जिसे बाद इसकी 8 दिनों की कुल कमाई 30.20 करोड़ रुपये हो गई है.