OTT Most Watched: ओटीटी पर लगातार तीसरी बार नंबर वन सीरीज बनी ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’, देखें टॉप 5 शोज की लिस्ट
OTT Most Watched Series: ऑरमैक्स मीडिया ने हाल ही में ओटोटी पर सबसे ज्यादा देखी जानी वाली सीरीज की लिस्ट जारी कर दी है. देखिए इसमें किस-किस का नाम शामिल है...
OTT Most Watched Shows: ओटीटी पर हर हफ्ते कई बड़े शोज और सीरीज रिलीज होते हैं. जिनमें से कुछ दर्शकों का दिल जीतकर टॉप 5 की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं. ऐसे में ऑरमैक्स मीडिया ने इस हफ्ते की सबसे ज्यादा देखी जानी वाली सीरीज की लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में लगातार तीसरी बार आर्यन खान की ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ ने कब्जा किया है. देखिए बाकी किस सीरीज ने किस नंबर पर जगह बनाई.
बैड्स ऑफ बॉलीवुड - शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने वेब सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के जरिए बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया है. सीरीज को दर्शकों को इतना प्यार मिल रहा है कि ये लगातार तीन हफ्तों से नंबर वन पर है. इस हफ्ते सीरीज को 3.2 मिलियन व्यूज मिले हैं.
द गेम - ये एक क्राइम थ्रिलर तमिल सीरीज है. जिसमें श्रद्धा श्रीनाथ लीड रोल में हैं. सीरीज को ओटीटी पर खूब पसंद किया गया है. इसने 2.4 मिलियन व्यूज के साथ दूसरे नंबर पर कब्जा किया है.
द ट्रायल सीजन 2 - काजोल, जिशु सेनगुप्ता, और शीबा चड्ढा स्टारर ‘द ट्रायल सीजन 2’ का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. सीरीज पिछले महीने रिलीज हुई थी. लेकिन अभी भी इसका ओटीटी पर दबदबा है. सीरीज 2.1 मिलियन के साथ तीसरे नंबर पर रही है.
सिक्सर सीजन 2 - ये सीरीज एक एक पूर्व स्ट्रिट क्रिकेट प्रोडिजी पर आधारित है. इसे भी दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. सीरीज को इस हफ्ते 2.0 मिलियन व्यूज मिले है. इसे आप अमेजन एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं.
13वीं - ये सीरीज NEET-JEE टीचर मोहित त्यागी की रियल लाइफ पर बनाई गई है. इसलिए दर्शक इससे ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं. इस हफ्ते की लिस्ट में ये सीरीज पांचवें नंबर पर है. इसे 1.2 मिलियन व्यूज मिले हैं. ये सीरीज सोनी लिव पर उपलब्ध है.
