'सैयारा' के सामने 4 सुपरस्टार भी नहीं टिक पाए, हॉलीवुड की मास्टरपीस भी खा गई मात

इस हफ्ते ओटीटी पर कई दमदार फिल्मों ने दस्तक दिया. हिंदी फिल्मों के साथ साउथ और हॉलीवुड के मास्टरपीस ने भी इस हफ्ते ओटीटी पर शानदार एंट्री की. लेकिन सभी फिल्मों को पीछे छोड़ मोहित सूरी की सैयारा ने बाजी अपने नाम कर ली. आइए जानते हैं 15 से लेकर 21 सितंबर तक दर्शकों ने किन फिल्मों को दिया अपना कीमती समय.

ओटीटी पर रहा इन पांच फिल्मों का दबदबा

1. सैयारा

मोहित सूरी की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. दर्शकों ने कृष कपूर और वाणी बत्रा की प्रेम कहानी पर खूब प्यार लुटाया. बॉक्स ऑफिस पर तो फिल्म ने अपना डंका बजाया ही लेकिन ओटीटी पर भी इसने फैंस का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

अहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर फिल्म 12 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई. दर्शकों ने बेसब्री से इस फिल्म के ओटीटी रिलीज का इंतजार किया था और जब इसने फाइनली नेटफ्लिक्स पर दस्तक दिया तो 6 मिलियन व्यूज के साथ इस फिल्म ने टॉप 5 की लिस्ट पर अपना नाम सबसे पहले नंबर पर दर्ज किया.



2. कुली

साउथ के पॉपुलर एक्टर रजनीकांत ने अपनी इस फिल्म के जरिए थिएटर्स में बवाल काटा था. रजनीकांत के अलावा फिल्म में आमिर खान, नागार्जुन और उपेंद्र जैसे 4 बड़े सितारों को देखा गया. लेकिन जब ये फिल्म प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई तो इसने अपने हिंदी फैंस को निराश किया. वजह ये है कि फिल्म हिंदी भाषा में ओटीटी पर अवेलेबल ही नहीं थी. ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार रजनीकांत स्टारर इस फिल्म को 4.9 मिलियन व्यूज मिले हैं.



3. महावतार नरसिम्हा

अश्विन कुमार की एनिमेटेड फिल्म को भी ऑडियंस का बहुत प्यार मिला. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 19 सितंबर से स्ट्रीम कर रही है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिला. इसके साथ ही फिल्म ने अपने ओटीटी रिलीज के जरिए भी दर्शकों को बहुत एंटरटेन किया. ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट की मानें तो फिल्म को इस हफ्ते 3.3 मिलियन लोगों ने देखा है.



4. इंस्पेक्टर जेंडे

मनोज बाजपेयी की ये फिल्म सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज हुई थी. रिलीज के पहले फिल्म को लेकर काफी बज बनते देखा गया लेकिन बाद में ये ऑडियंस के उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई. इस कॉमिक थ्रिलर की कहानी तब शुरू होती है जब जेल से एक कुख्यात अपराधी फरार हो जाता है. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को 2.1 मिलियन व्यूज मिले हैं.



5. सिनर्स

माइकल बी जॉर्डन की वैंपायर हॉरर फिल्म का थीम साउथ अमेरिका में मिसिसिपी के क्लार्क्सडेल कस्बे में 1932 के समय पर सेट है. इस फिल्म में माइकल बी.जॉर्डन ने दो जुड़वां भाईयों का डबल रोल किया है. ऑरमैक्स मीडिया के मुताबिक फिल्म को 1.2 मिलियन व्यूज मिले हैं.

