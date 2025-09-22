हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे

Ott Viewership Report: ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट सामने आ चुकी है. साथ ही इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखे जाने वाली सीरीज की लिस्ट भी सामने आ चुकी है जहां आर्यन खान की सीरीज ने बाजी अपने नाम कर ली.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Sep 2025 07:52 PM (IST)
Preferred Sources

इस हफ्ते ओटीटी में एक से बढ़कर एक सीरीज रिलीज हुई जिन्होंने ऑडियंस को पूरी तरह अपने कब्जे में कर बिंज वॉचिंग के लिए मजबूर कर दिया. इसके साथ ही के इन नई सीरीज के रिलीज होने के बाद ओटीटी पर पहले से मौजूद शोज को टॉप 5 की लिस्ट से बाहर होना पड़ा.

जहां पिछले हफ्ते कपिल शर्मा के शो ने टॉप 5 के लिस्ट में अपनी जगह बनाई थी, वहीं ये शो इस हफ्ते लिस्ट से बाहर हो गया है. आइए जानते हैं 15 सितंबर से 21 सितंबर तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किन सीरीज का कब्जा बना रहा. 

इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखे जानी वाली सीरीज

1. बैड्स ऑफ बॉलिवुड 
आर्यन खान ने इस सीरीज के जरिए इंडस्ट्री में बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया है. ये सीरीज 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. लंबे समय से इसे लेकर ऑडियंस के बीच काफी बज बनते देखा गया.

फाइनली जब ये रिलीज हुई तो दर्शकों ने भर-भर के इसे प्यार दिया. ऑरमैक्स रिपोर्ट के अनुसार आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज को 4.6 मिलियन व्यूज मिले हैं.
द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे

2. द ट्रायल सीजन 2
आर्यन खान के डायरेक्टोरियल डेब्यू ने काजोल की इस सीरीज को पीछे कर दिया है. पिछले सीजन की तरह ही इसमें भी काजोल ने नोयोनिका सेनगुप्ता की भूमिका निभाई है. काजोल की द ट्रायल ने टॉप 5 सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज के लिस्ट में दूसरे स्थान हासिल किया है.

ये सीरीज 19 सितंबर को जिओ हॉटस्टार पर रिलीज हुई और अब तक इसे 2.5 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.
द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे

3. डू यू वाना पार्टनर 
तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी की ये सीरीज भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. प्राइम वीडियो पर ये सीरीज 12 सितंबर को रिलीज हुई थी. इस सीरीज तमन्ना भाटिया शिखा और डायना पेंटी अनाहिता का किरदार निभा रही हैं.

ये दोनों दोस्त एक साथ अपना ऐल्कोहॉल का बिजनेश शुरू करना चाहती हैं. ऑरमैक्स मीडिया के मुताबिक ओटीटी पर इस सीरीज को 2 मिलियन व्यूज मिले हैं.
द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे

4. वेंस्डे सीजन 2
नेटफ्लिक्स की हिट सीरीज का दूसरा सीजन 3 सितंबर को रिलीज हुआ था. लेकिन आर्यन खान की बैड्स ऑफ बॉलिवुड ने इस सुपरहिट सीरीज को भी चौथे स्थान पर पहुंचा दिया है. वेडनसडे के दूसरे सीजन में ठीक वैसा ही डरावना और मजेदार किस्सा देखा गया जैसा पिछले सीजन में था.

जेना ओर्टेगा ने एक बार फिर अपने इंटेंस किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया है. ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक इसे 1.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.
द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे

5. हाफ सीए सीजन 2
इस सुपरहिट सीरीज का पहला पार्ट 2023 में रिलीज हुआ था. दो साल बाद इस सीरीज का दूसरा पार्ट एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुआ. एहसास चन्ना और ज्ञानेंद्र त्रिपाठी स्टारर की सीरीज को पांचवां स्थान मिला है और ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट अनुसार इसे 1.2 मिलियन व्यूज मिले हैं.
द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे

और पढ़ें
Published at : 22 Sep 2025 07:52 PM (IST)
Tags :
The Bads Of Bollywood Do You Wanna Partner The Trial Season 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'इस्लाम के खिलाफ है डार्विन की थ्योरी', तालिबान ने विकासवाद के सिद्धांत पर लगाया बैन
'इस्लाम के खिलाफ है डार्विन की थ्योरी', तालिबान ने विकासवाद के सिद्धांत पर लगाया बैन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
मुझे फर्क नहीं..., भारत के खिलाफ 'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान ने खोला मुंह, जानें क्या कहा
मुझे फर्क नहीं..., भारत के खिलाफ 'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान ने खोला मुंह
बॉलीवुड
'रंगरलिया मनाते थे, भतीजी के 5 मर्दों से 5 बच्चे', कुमार सानू की एक्स वाइफ ने सिंगर को लेकर किए 5 शॉकिंग खुलासे
'कुमार सानू की भतीजी के 5 मर्दों से 5 बच्चे', एक्स वाइफ ने किए 5 शॉकिंग खुलासे
Advertisement

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'इस्लाम के खिलाफ है डार्विन की थ्योरी', तालिबान ने विकासवाद के सिद्धांत पर लगाया बैन
'इस्लाम के खिलाफ है डार्विन की थ्योरी', तालिबान ने विकासवाद के सिद्धांत पर लगाया बैन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
मुझे फर्क नहीं..., भारत के खिलाफ 'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान ने खोला मुंह, जानें क्या कहा
मुझे फर्क नहीं..., भारत के खिलाफ 'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान ने खोला मुंह
बॉलीवुड
'रंगरलिया मनाते थे, भतीजी के 5 मर्दों से 5 बच्चे', कुमार सानू की एक्स वाइफ ने सिंगर को लेकर किए 5 शॉकिंग खुलासे
'कुमार सानू की भतीजी के 5 मर्दों से 5 बच्चे', एक्स वाइफ ने किए 5 शॉकिंग खुलासे
विश्व
चार्ली किर्क के शोक समारोह में नाचने लगे डोनाल्ड ट्रंप, शर्म से झुक गई विधवा एरिका की नजर, वीडियो वायरल
चार्ली किर्क के शोक समारोह में नाचने लगे डोनाल्ड ट्रंप, शर्म से झुक गई विधवा एरिका की नजर, वीडियो वायरल
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की हुई शादी, दुल्हन अमरीन संग 10 तस्वीरें
हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की हुई शादी, दुल्हन अमरीन संग 10 तस्वीरें
नौकरी
BSF Jobs 2025: BSF में निकली हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती, कल है इस भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट
BSF में निकली हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती, कल है इस भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट
यूटिलिटी
Ration Card eKYC: यूपी के इन लोगों को अक्टूबर में नहीं मिलेगा राशन, दिक्कत होने से पहले सही कर लें यह गलती
यूपी के इन लोगों को अक्टूबर में नहीं मिलेगा राशन, दिक्कत होने से पहले सही कर लें यह गलती
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget