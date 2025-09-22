'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे

इस हफ्ते ओटीटी में एक से बढ़कर एक सीरीज रिलीज हुई जिन्होंने ऑडियंस को पूरी तरह अपने कब्जे में कर बिंज वॉचिंग के लिए मजबूर कर दिया. इसके साथ ही के इन नई सीरीज के रिलीज होने के बाद ओटीटी पर पहले से मौजूद शोज को टॉप 5 की लिस्ट से बाहर होना पड़ा.

जहां पिछले हफ्ते कपिल शर्मा के शो ने टॉप 5 के लिस्ट में अपनी जगह बनाई थी, वहीं ये शो इस हफ्ते लिस्ट से बाहर हो गया है. आइए जानते हैं 15 सितंबर से 21 सितंबर तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किन सीरीज का कब्जा बना रहा.

इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखे जानी वाली सीरीज

1. बैड्स ऑफ बॉलिवुड

आर्यन खान ने इस सीरीज के जरिए इंडस्ट्री में बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया है. ये सीरीज 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. लंबे समय से इसे लेकर ऑडियंस के बीच काफी बज बनते देखा गया.

फाइनली जब ये रिलीज हुई तो दर्शकों ने भर-भर के इसे प्यार दिया. ऑरमैक्स रिपोर्ट के अनुसार आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज को 4.6 मिलियन व्यूज मिले हैं.



2. द ट्रायल सीजन 2

आर्यन खान के डायरेक्टोरियल डेब्यू ने काजोल की इस सीरीज को पीछे कर दिया है. पिछले सीजन की तरह ही इसमें भी काजोल ने नोयोनिका सेनगुप्ता की भूमिका निभाई है. काजोल की द ट्रायल ने टॉप 5 सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज के लिस्ट में दूसरे स्थान हासिल किया है.

ये सीरीज 19 सितंबर को जिओ हॉटस्टार पर रिलीज हुई और अब तक इसे 2.5 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.



3. डू यू वाना पार्टनर

तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी की ये सीरीज भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. प्राइम वीडियो पर ये सीरीज 12 सितंबर को रिलीज हुई थी. इस सीरीज तमन्ना भाटिया शिखा और डायना पेंटी अनाहिता का किरदार निभा रही हैं.

ये दोनों दोस्त एक साथ अपना ऐल्कोहॉल का बिजनेश शुरू करना चाहती हैं. ऑरमैक्स मीडिया के मुताबिक ओटीटी पर इस सीरीज को 2 मिलियन व्यूज मिले हैं.



4. वेंस्डे सीजन 2

नेटफ्लिक्स की हिट सीरीज का दूसरा सीजन 3 सितंबर को रिलीज हुआ था. लेकिन आर्यन खान की बैड्स ऑफ बॉलिवुड ने इस सुपरहिट सीरीज को भी चौथे स्थान पर पहुंचा दिया है. वेडनसडे के दूसरे सीजन में ठीक वैसा ही डरावना और मजेदार किस्सा देखा गया जैसा पिछले सीजन में था.

जेना ओर्टेगा ने एक बार फिर अपने इंटेंस किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया है. ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक इसे 1.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.



5. हाफ सीए सीजन 2

इस सुपरहिट सीरीज का पहला पार्ट 2023 में रिलीज हुआ था. दो साल बाद इस सीरीज का दूसरा पार्ट एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुआ. एहसास चन्ना और ज्ञानेंद्र त्रिपाठी स्टारर की सीरीज को पांचवां स्थान मिला है और ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट अनुसार इसे 1.2 मिलियन व्यूज मिले हैं.

