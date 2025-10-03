बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट और वरुण धवन हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में दिखाई दिए. इसमें दोनों होस्ट ने आलिया भट्ट को पेरेंटिंग टिप्स शेयर कीं. इसके साथ ही फैंस को भी दोनों एक्टर्स का ये रीयूनियन बहुत पसंद आया.

शो की होस्ट ने आलिया संग शेयर किया अपना एक्सपीरियंस

आलिया भट्ट तीन साल की बच्ची राहा कपूर की मां हैं. दूसरी तरफ, ट्विंकल और काजोल ने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी है. जब दोनों आलिया से मिलीं, तो उनसे अपना-अपना अनुभव शेयर करती दिखाई दीं. शो की होस्ट ट्विंकल खन्ना ने आलिया भट्ट से कहा कि उन्हें अपनी बेटी को कभी भी एक आदर्श बचपन देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे ढेर सारा प्यार देना चाहिए.

ट्विंकल ने कहा कि 'माता-पिता अपने बच्चों को चाहे कितना भी आदर्श बचपन देने की कोशिश करें, बच्चे एक दिन थेरेपी के लिए जाएंगे और अपनी सारी परेशानियों के लिए अपने माता-पिता को दोषी ठहराएंगे'. शो की दूसरी होस्ट और अभिनेत्री काजोल ने आलिया भट्ट से कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि वह अपने बच्चे की बात सुनें, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो. इससे पहले इस शो के एक वीडियो में आलिया भट्ट ने वरुण धवन को मार्केटिंग गुरु कहा था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल'

'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' एक मजेदार और बेहद रोचक शो है. इसमें सेलेब्स फिल्मी दुनिया और अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े मजेदार किस्से शेयर करते दिखाई दे रहे हैं. इसके दो एपिसोड अब तक रिलीज हो चुके हैं.पहले एपिसोड में सलमान खान और आमिर खान दिखाई दिए और दूसरे एपिसोड में वरुण धवन और आलिया भट्ट ने होस्ट के सवालों का सामना किया. शो की गेस्ट लिस्ट में अक्षय कुमार, करण जौहर, कृति सेनन, मनोहर कौशल, गोविंदा और कई बड़े बॉलीवुड सितारे शामिल हैं. हर गुरुवार को इसका एक नया एपिसोड रिलीज किया जाता है. दर्शक इस शो को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.