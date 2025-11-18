ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 हर जगह छाई हुई है. ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब तक लोगों के दिमाग पर अपनी छाप छोड़कर बैठी हुई है. कांतारा चैप्टर 1 को इतना पसंद किया गया है कि ये इस साल की अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. कांतारा चैप्टर 1 ने विक्की कौशल की छावा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बॉक्स ऑफिस के बाद ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रही है.

ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 31 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है. प्राइम वीडियो पर ये फिल्म फिलहाल कन्नड़, तमिल, तेलुगू और मलयालम में रिलीज हुई है. फैंस इसके हिंदी में रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म हिंदी में अभी तक रिलीज नहीं हुई है और फिर भी हर जगह छा गई है. इसने तीन हफ्तों से अपनी पकड़ बनाई हुई है.

तीन हफ्तों से है टॉप पर

ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कांतारा चैप्टर 1 ने सभी को इंप्रेस कर दिया है. पिछले तीन हफ्तों से ये फिल्म सबसे ज्यादा बार देखी गई है. जब ये फिल्म हिंदी में रिलीज हो जाएगी उसके बाद और ये व्यूअरशिप और भी ज्यादा बढ़ने वाली है.

फिल्म जब रिलीज हुई थी तब कांतारा चैप्टर 1 दूसरे नंबर पर थी मगर उसकी व्यूअरशिप बहुत तगड़ी रही थी. पहले नंबर और दूसरे नंबर में ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला था.





दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने सभी को पछाड़कर पहले नंबर पर अपनी जगह बना ली थी और तब से अभी तक पहले नंबर पर टिकी हुई है.









बॉक्स ऑफिस पर किया इतना कलेक्शन

कांतारा चैप्टर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म अब तक ये वर्ल्डवाइड 850 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. अभी भी ये फिल्म सिनेमाघरों पर टिकी हुई है और थोड़ी बहुत कमाई कर रही है. फिल्म को रिलीज हुए 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है. कांतारा चैप्टर 1 को आईएमडीबी पर 8.3 रेटिंग मिली हुई है.

कांतारा चैप्टर 1 की बात करें तो इस फिल्म को ऋषभ शेट्टी ने ही डायरेक्ट किया है. फिल्म में ऋषभ के साथ रुक्मिणी वंसत, गुलशन दैवेया और जयराम अहम किरदार निभाते नजर आए हैं.

ये भी पढ़ें: Naagin 7 Postponed: प्रियंका चाहर चौधरी का 'नागिन 7' हुआ पोस्टपोन? हैरान कर देने वाली है वजह