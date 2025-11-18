हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनप्रियंका चाहर चौधरी का 'नागिन 7' हुआ पोस्टपोन? हैरान कर देने वाली है वजह

प्रियंका चाहर चौधरी का 'नागिन 7' हुआ पोस्टपोन? हैरान कर देने वाली है वजह

'नागिन 7' को लेकर खबरें आ रही हैं कि मेकर्स ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है. दरअसल, इस शो का बज़ बनाने के लिए हफ्ते भर की प्रमोशनल प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन बिग बॉस की वजह से पीछे हटना पड़ा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Nov 2025 01:09 PM (IST)
'नागिन 7' का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. इस सीजन में प्रियंका चाहर चौधरी नागिन की भूमिका में नजर आने वाली हैं.रिपोर्ट्स के अनुसार मेकर्स 'नागिन 7' का बज़ क्रिएट करने के लिए हफ्ते भर प्रमोशन की प्लानिंग कर रहे हैं. लेकिन, अब खबर आ रही है कि एकता कपूर और उनकी टीम ने शो के प्रीमियर को नवंबर से दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है.

ऐसा क्यों, चलिए इसके पीछे की वजह बताते हैं. टेली चक्कर के अनुसार 'नागिन 7' को कुछ वजहों से दिसंबर 2025 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है. इसके पीछे की वजह ये है कि मेकर्स शुरुआती एपिसोड को काफी बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

'नागिन 7' इस दिन होगा ऑन एयर

दूसरी वजह ये है कि सलमान खान का 'बिग बॉस 19' इन दिनों टीआरपी लिस्ट में छाया हुआ है. 'नागिन' की टीम नहीं चाहती कि इसका असर उनके शो पर पड़े. लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रियंका का 'नागिन 7' अब 'बिग बॉस 19' के बाद ही स्ट्रीम होगा. सलमान खान का शो बिग बॉस 7 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाला है. रिपोर्ट के अनुसार 'नागिन 7' का पहला एपिसोड 13 दिसंबर को ऑनएयर होगा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priyanka Chahar Choudhary (@priyankachaharchoudhary)

बता दें प्रियंका खुद ही 'बिग बॉस सीजन 16' का हिस्सा रह चुकी हैं. इस सीजन के विनर एमसी स्टैन थे. नागिन फ्रेंचाइजी पर गौर करें तो इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी. अब तक अलग-अलग सीजन में प्रियंका चाहर चौधरी से पहले मौनी रॉय, अदा खान, सुरभि ज्योति, सुरभि चंदना, निया शर्मा और तेजस्वी प्रकाश को नागिन की भूमिका में देखा जा चुका है.

Published at : 18 Nov 2025 01:09 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chahar Chaudhary Naagin 7
