'थियावर कुलई नाडुंगा' का ओटीटी रिलीज हुई एनाउंस, अब घर बैठे देखें ये मिस्ट्री थ्रिलर
Theeyavur Kulai Nadunga Ott Release: ऐश्वर्या राजेश और अर्जुन सरजा की फिल्म थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद अब फाइनली ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. घर बैठे इस मिस्ट्री थ्रिलर को आप एंजॉय कर सकते हैं.
मशहूर एक्ट्रेस ऐश्वर्या राजेश और अर्जुन सरजा की मिस्ट्री थ्रिलर 'थियावर कुलई नाडुंगा' थियेटर्स में ऑडियंस को इंप्रेस कर चुकी है. फिल्म के रिलीज के पहले से ही इसे लेकर धमाकेदार बज देखने को मिला था और फाइनली जब 'थियावर कुलई नाडुंगा' ने थिएटर्स में दस्तक दिया तो इससे सबके होश उड़ गए. अब इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के डिजिटल रिलीज का भी अनाउंसमेंट हो चुका है. जानें डिटेल्स.
इस दिन ओटीटी पर रिलीज होगी 'थियावर कुलई नाडुंगा'
दिनेश लेचुमनन के निर्देशन पर बनी सस्पेंस थ्रिलर 'थियावर कुलई नाडुंगा' थिएटर्स में अपना जलवा बिखेर चुकी है. इसमें ऐश्वर्या राजेश और अर्जुन सरजा को लीड रोल्स में देखा गया और ऑडियंस ने दोनों के परफॉर्मेस भी काफी सराहना भी की. फिल्म का टीजर और ट्रेलर देखने के बाद तो इसके रिलीज के लिए दर्शकों का एक्साइटमेंट बिल्कुल चरम पर था. कहानी एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन के इर्द–गिर्द घूमती है जो आपको स्क्रीन के सामने से हटने नहीं देगी.
फिलहाल 'थियावर कुलई नाडुंगा' के ओटीटी रिलीज का अनाउंसमेंट हो चुका है और जिन्होंने भी इस फिल्म के थिएट्रिकल एक्सपीरियंस को मिस कर दिया वो अब ओटीटी पर इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं. आज सन एनएक्सटी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए 'थियावर कुलई नाडुंगा' के ओटीटी रिलीज की जानकारी दी. इस पोस्ट में बताया गया कि ये सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 12 दिसंबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म सन एनएक्सटी में स्ट्रीम करेगी.
Every clue hides danger. Every truth shakes you.— SUN NXT (@sunnxt) December 10, 2025
The investigation starts soon, don’t miss the thrill! 💥
Streaming from 12 Dec only on SunNXT.@akarjunofficial @sribalajivideos @aishu_dil
[TheeyavarKulaiNadunga,SunNXT,TheeyavarKulaiNadungaOnSunNXT,From12Dec] pic.twitter.com/VE6BMWsQKu
'थियावर कुलई नाडुंगा' की कहानी और स्टारकास्ट
अर्जुन सरजा और ऐश्वर्या राजेश के 'थियावर कुलई नाडुंगा' 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. ये एक इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर फिल्म है जिसमें अर्जुन सरजा ने पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया है. फिल्म के प्री रिलीज इवेंट में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राजेश ने इस बात का जिक्र किया था कि 'थियावर कुलई नाडुंगा' सच्ची घटनाओं पर आधारित है. जहां एक पुलिस ऑफिसर चेन्नई में हो रहे मर्डर मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश करते हैं. कहानी जितनी सिंपल लग रही है उतनी ये है नहीं. 'थियावर कुलई नाडुंगा' के स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें ऐश्वर्या राजेश और अर्जुन सरजा के अलावा रामकुमार गणेशन, प्रवीण राजा, वेला राम मूर्ति समेत कई कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL