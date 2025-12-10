नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. उनकी पीरियड ड्रामा फिल्म 'अखंडा 2' सिनेमाघरों में 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी. मगर रिलीज से 24 घंटे पहले ही इसे पोस्टपोन करना पड़ गया था. कुछ लीगल कारणों की वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया था. फिल्म के पोस्टपोन होने से फैंस निराश हो गए थे. मगर अब मेकर्स ने नई रिलीज डेट शेयर करके फैंस को एक बार फिर खुश कर दिया है.

मेकर्स ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके फिल्म की रिलीज डेट की ऑफिशियल जानकारी दी है. फिल्म को पोस्टपोन के एक हफ्ते बाद ही सिनेमाघरों में रिलीज किया जा रहा है जिसके बाद से फैंस खुश हो गए हैं.

किस दिन 'अखंडा 2' होगी रिलीज

मेकर्स ने 'अखंडा 2' का नया पोस्टर शेयर करते हुए लिखा-'बॉक्स ऑफिस पर डिवाइन डिस्ट्रक्शन के लिए सब तैयार है. 'अखंडा 2' की जबरदस्त पावर को 12 दिसंबर से सिनेमाघरों में महसूस करें. ग्रैंड प्रीमियर 11 दिसंबर को होंगे.' मेकर्स का ये पोस्ट देखने के बाद फैंस खुश हो गए हैं. एक हफ्ते डिले होने के बाद आखिरकार फिल्म को रिलीज किया जा रहा है.

All set for the Divine Destruction at the box office 🔥



Feel the MASSive power of #Akhanda2 in theatres from 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝟏𝟐 with grand premieres on December 11th 💥🔱



BOOKINGS OPEN SOON!#Akhanda2Thaandavam

‘GOD OF MASSES’ #NandamuriBalakrishna #BoyapatiSreenu… pic.twitter.com/LVmTNIObEr — 14 Reels Plus (@14ReelsPlus) December 9, 2025

क्यों पोस्टपोन हुई थी फिल्म

'अखंडा 2' के पोस्टपोन होने पर मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके फैंस से माफी मांगी थी. उन्होंने लिखा था- 'भारी मन से हमें आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि 'अखंडा 2' कुछ जरूरी वजहों से तय समय पर रिलीज नहीं हो पाएगी.यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है और हम सच में समझते हैं कि इससे फिल्म का इंतजार कर रहे हर फैन और फिल्म लवर को कितनी निराशा होगी.'

बता दें 'अखंडा 2' में नंदमुरी बालकृष्ण के साथ संयुक्ता, बजरंगी भाईजान फेम हर्षाली मल्होत्रा, पिनीशेट्टी, शाश्वत चटर्जी और शामना भी नजर आने वाले हैं. फिल्म को बोयापति श्रीनु ने डायरेक्ट किया है.

ये भी पढ़ें: Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Prediction: धुरंधर की आंधी में उड़ जाएगी कपिल शर्मा की फिल्म? पहले दिन कर सकती है इतना कलेक्शन