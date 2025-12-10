हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Akhanda 2 New Release: नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' को मिल गई नई रिलीज डेट, अब इस दिन सिनेमाघरों पर देगी दस्तक

Akhanda 2 Release: नंदमुरी बालकृष्ण की अखंडा 2 सिनेमाघरों पर 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी मगर इसे रिलीज से एक दिन पहले पोस्टपोन करना पड़ा था. अब इसकी नई रिलीज डेट सामने आ गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 10 Dec 2025 07:46 AM (IST)
Preferred Sources

नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. उनकी पीरियड ड्रामा फिल्म 'अखंडा 2' सिनेमाघरों में 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी. मगर रिलीज से 24 घंटे पहले ही इसे पोस्टपोन करना पड़ गया था. कुछ लीगल कारणों की वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया था. फिल्म के पोस्टपोन होने से फैंस निराश हो गए थे. मगर अब मेकर्स ने नई रिलीज डेट शेयर करके फैंस को एक बार फिर खुश कर दिया है.

मेकर्स ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके फिल्म की रिलीज डेट की ऑफिशियल जानकारी दी है. फिल्म को पोस्टपोन के एक हफ्ते बाद ही सिनेमाघरों में रिलीज किया जा रहा है जिसके बाद से फैंस खुश हो गए हैं.

किस दिन 'अखंडा 2' होगी रिलीज
मेकर्स ने 'अखंडा 2' का नया पोस्टर शेयर करते हुए लिखा-'बॉक्स ऑफिस पर डिवाइन डिस्ट्रक्शन के लिए सब तैयार है. 'अखंडा 2' की जबरदस्त पावर को 12 दिसंबर से सिनेमाघरों में महसूस करें. ग्रैंड प्रीमियर 11 दिसंबर को होंगे.' मेकर्स का ये पोस्ट देखने के बाद फैंस खुश हो गए हैं. एक हफ्ते डिले होने के बाद आखिरकार फिल्म को रिलीज किया जा रहा है.

क्यों पोस्टपोन हुई थी फिल्म
'अखंडा 2' के पोस्टपोन होने पर मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके फैंस से माफी मांगी थी. उन्होंने लिखा था- 'भारी मन से हमें आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि 'अखंडा 2' कुछ जरूरी वजहों से तय समय पर रिलीज नहीं हो पाएगी.यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है और हम सच में समझते हैं कि इससे फिल्म का इंतजार कर रहे हर फैन और फिल्म लवर को कितनी निराशा होगी.'

बता दें 'अखंडा 2' में नंदमुरी बालकृष्ण के साथ संयुक्ता, बजरंगी भाईजान फेम हर्षाली मल्होत्रा, पिनीशेट्टी, शाश्वत चटर्जी और शामना भी नजर आने वाले हैं. फिल्म को बोयापति श्रीनु ने डायरेक्ट किया है.

Published at : 10 Dec 2025 07:46 AM (IST)
Akhanda 2 Akhanda 2 Release Date Nandamuri Balakrishn
