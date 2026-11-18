'पंचायत 5' की रिलीज डेट की बुधवार को अनाउंसमेंट हुई. सीरीज 3 दिसंबर को रिलीज हो रही है. सीरीज में जीतेंद्र कुमार, सुनीता राजवर, दुर्गेश कुमार, फैजल मलिक, चंदन रॉय जैसे स्टार्स नजर आएंगे. इस सीरीज का फैंस टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं. 'पंचायत 5' के अलावा और भी कई पॉपुलर सीरीज आने वाली हैं. आइए जानते हैं उन सीरीज के बारे में.

'फर्जी 2'

इस सीरीज को लेकर भी फैंस एक्साइटेड हैं. ये सीरीज प्राइम वीडियोज पर स्ट्रीम होगी. सीरीज के मिड 2027 में रिलीज होने की खबरें हैं. अभी तक ऑफिशियल रिलीज डेट सामने नहीं आई है. इस सीरीज में शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, के के मेनन, जाकिर हुसैन, राशि खन्ना जैसे स्टार्स दिखेंगे. इसे राज एंड डीके बना रहे हैं.

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'मिसमैच्ड 4'

इस सीरीज की शूटिंग सितंबर 2026 में खत्म हुई. सीरीज में प्राजक्ता कोली, रोहित सराफ, रणविजय सिंघा, तारुक रैना और एहसास चन्ना जैसे स्टार्स होंगे. सीरीज को नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे.

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'कॉल मी बे 2'

'कॉल मी बे' का दूसरा सीजन 17 दिसंबर 2026 से स्ट्रीम होगा. इसे प्राइम वीडियोज पर देखा जा सकता है. सीरीज के कुल 8 एपिसोड हैं. सीरीज में अनन्या पांडे, श्रुति हासन, वीर दास, गुरफतेह पीरजादा, नरुण सूद और विहान सम जैसे स्टार्स नजर आएंगे. कॉलिन डी'कुन्हा सीरीज के डायरेक्टर हैं. धर्माटिक एंटरटेनमेंट ने सीरीज को प्रोड्यूस किया है.

'दही चावल'

ये सीरीज 27 नवंबर से स्ट्रीम होगी. इसे जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है. ये पॉलिटिकल ड्रामा होगा. इसे सतीष के नायर ने डायरेक्ट किया है. सीरीज में गगन अरोड़ा, श्रद्धा दास, राजेश कुमार जैसे स्टार्स होंगे.

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'ढिंढोरा 2'

ये सीरीज 20 नवंबर को रिलीज हो रही है. सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. इस सीरीज में भुवन बाम लीड रोल में हैं. सीरीज में टीटू माम के इर्द-गिर्द कहानी देखने को मिलेगी. इसका पहला सीजन 2021 में रिलीज हुआ था.