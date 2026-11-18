साउथ की फिल्मों में एक्शन और थ्रिलर के साथ-साथ ऐसी कहानियां भी देखने को मिलती हैं, जो लंबे समय तक याद रहती हैं. साल 2026 में भी कई शानदार फिल्में दर्शकों के बीच आईं, जिनमें थ्रिलर, रोमांस से लेकर एक्शन तक सब कुछ देखने को मिला.

अगर आप भी साउथ फिल्मों के शौकीन हैं, तो इस साल रिलीज हुई ऐसी ही 5 फिल्में अब नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इन्हें अपनी वॉचलिस्ट में शामिल करना बिल्कुल न भूलें.

'द पैराडाइज'

नानी स्टारर फिल्म 'द पैराडाइज' 24 सितंबर 2026 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. ये एक तेलुगु पीरियड एक्शन-ड्रामा फिल्म है, कहानी 1980 के दशक के सिकंदराबाद की है, जहां नानी का किरदार एक वंचित समुदाय के हक और पहचान के लिए लड़ता है. थिएटर्स के बाद ये 22 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर आई.

'गट्टा कुश्ती 2'

विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी की ये तमिल फिल्म 3 जुलाई 2026 को रिलीज हुई थी और 31 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. ये एक स्पोर्ट्स कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है. इसकी एक ऐसे पति की है, जो घर संभालता है और पत्नी के रेसलिंग करियर, बच्चों की जिम्मेदारियों और शादी में आने वाली मुश्किलों से जूझता है.

'कारा'

धनुष और मामिता बैजू स्टारर 'कारा' फिल्म 30 अप्रैल 2026 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी 1990 के दशक के एक चोर की है, जो अपराध की दुनिया छोड़ना चाहता है, लेकिन परिवार पर कर्ज का संकट आने के बाद दोबारा चोरी करने लगता है. ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.

मोधा रात्रि

साल 2026 में रिलीज हुई मोधा रात्रि एक तमिल कॉमेड-ड्रामा है. कहानी दो ऐसे अजनबियों की है, जिनकी शादी उनकी मर्जी के बिना होती है, लेकिन शादी की रात एक खुलासे के बाद दोनों घर से भागने की योजना बनाते हैं. इसे आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.

'प्रधाम दृष्टि कुट्टक्कर'

पार्वती थिरुवोथु स्टारर ये मलयालम फिल्म साल 2026 में आई एक क्राइम थ्रिलर है. फिल्म की कहानी अलीना नाम की महिला की है, जो पति की मौत के बाद पुलिस फोर्स जॉइन करती है, लेकिन एक हादसे के बाद खुद पुलिसवालों के बीच चल रहे कवर-अप में फंस जाती है. ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.